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Çukur 19. yeni bölüm 2. fragmanında ölüm haberi mi geliyor?

Çukur 19. yeni bölümü ile pazartesi akşamı izleyicisinin önüne çıkmaya hazırlanıyor. Yamaç'ın Vartolu'nun başına dayadığı silah ve telefonla konuştuğu kişiye sorduğu 'Kurtuldu mu?' sorusu, Çukur 19. bölüm fragmanına damga vurdu. Birçok olayla mücadele eden Yamaç, aile içindeki bazı gerçekleri ayyuka çıkmasına da vesile olacaktır. Peki, Çukur'un yeni bölüm fragmanında Selim'in durumu nasıl arz edilecek? İşte, 19. yeni bölüm 2. fragmanı

Hürriyet Haber
04.03.2018 - 15:14 | Son Güncelleme :

Çukur 19. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler, Selim'in akıbetini merak ettirdi. İdris'in oğlu hakkında öğrendikleri, Çukur'un yeni bölüm fragmanına damga vuracak. Yamaç ise Vartolu'nun yanında bazı gerçekleri öğrenmeye çalışacak İşte, Çukur'un 19. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

ÇUKUR'UN 19. YENİ BÖLÜMÜNDE SELİM ÖLECEK Mİ?

Çukur'un 19. yeni bölüm fragmanında birçok soru cevap bulacak. Bir kardeş giderken diğeri mi gelecek?

Selim'in yaşam savaşı verdiği Çukur yeni bölüm fragmanında, İdris Koçovalı'nın duyacağı kelimeler hiç de iç açıcı olmayacak.

Kardeşi Yamaç’ın önüne geçerek kurşunların hedefi olan Selim, yaşam savaşı vermektedir. Koçovalı Ailesi, bu üzücü olayla derinden sarsılırken geçmiş peşlerini bırakmayacaktır. Emrah’ın gelişiyle hayatının en zorlu dönemini yaşayan Sena, İzmir’den büyük bir sürprizle dönecek ve bu da işlerin seyrini tamamen değiştirecektir. “Selim, yaşam savaşını kazanabilecek mi?” sorusu büyük merak yaratırken Vartolu ile Yamaç’ın yüzleşmesi her iki tarafı da derinden etkileyecek. Öfke ve üzüntüyü bir arada yaşayan Vartolu için asıl büyük yüzleşme ise ona gerçek adıyla, Salih’le hitap eden İdris ile olacaktır. Nefeslerin tutulacağı bölümde pek çok soru cevap bulacak.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çukur’un 18. Bölümünde Komiser Emrah’ın Çukur’a gelmesiyle Koçovalılar yeni bir düşmana sahip olur. İdris, karşılaştığı büyük tehlikeden kurtulmaya çalışırken, Yamaç ise yeni düşmanını tanıyacaktır. Aynı zamanda ağabeyi olan Komiser Emrah, en çok Sena’yı etkileyecektir. Sena geçmiş korkularıyla yüzleşirken, Selim’in siper olduğu kurşunlar, tüm taşları yerinden oynatacaktır. Bu sırada İdris ise karşılaşacağı sürprizle hayatının en büyük şokunu ve pişmanlığını yaşayacaktır.

Etiketler: çukur , çukur fragman , dizifragman , televizyon , yayın , televizyon programı
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