Corona virüsü kargolar ile bulaşır mı tedavisi var mı? Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? İşte son durum

Çin'den Türkiye'ye e ticaret yolu ile sipariş verecek olan vatandaşlar corona virüsü nedeniyle, ülkeden gelen kargolar aracılığı ise hastalığın bulaşıp bulaşmadığını sorguluyor. Ülkeden ürün alacak olan vatandaşlar bir yandan da hastalıkla ilgili detayları merak ediyor. Peki, corona virüsü nasıl bulaşır? Corona virüsü İstanbul'a geldi mi? İşte, o konularla ilgili ayrıntılar.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsünü soğuk algınlığı semptomlarıyla başlayan ve çok tehlikeli sağlık sorunlarına neden olan MERS ve SARS virüsleri ile aynı aileden tanımlıyor. Corona virüsü, MERS ve SARS tipi virüsler hayvanlar ve insanlar arasında bulaşıyor. Örneğin SARS'ın misk kedisinden insana, MERS virüsünün ise deveden insana bulaştığı tahmin ediliyor. coronavirüsüne sahip hayvanlardan insana bulaşan bir örnek daha bilinmiyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NEDİR?

Yeni tip koronavirüsün ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor ve ölümle sonuçlanabiliyor.

Corona virüsü, üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzer belirtiler gösterir. Bazı bünyeler hastalığı hafif semptomlarla atlatabileceği gibi bazı hastalar hayatlarını kaybedebilirler. Corona virüs enfeksiyonlarının MERS ve SARS gibi türleri ölümcül olabilir.

Ortaya çıktığı yerden dolayı “Vuhan virüsü” diye de adlandırılan yeni korona virüsü, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. NCoV’in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.

İlk önce deniz ürünlerinden insanlara, sonrasında ise insandan insana bulaşma özelliğine sahip olduğu belirtilen virüse karşı kullanılabilecek herhangi bir ilaç ya da aşı bulunmuyor.

CORONA VÜRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Aksaray'da olası bir Corona virüsü ihtimaline karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi.

İstanbul ve İzmir'de de corona virüsü şüphesiyle bazı vatandaşlar hastaneye başvurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı corona virüsünün Türkiye'ye görülmediğini açıkladı.

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy “Koronaviruslar, diğer virüsler gibi, aktivitelerini ancak insan ya da hayvanların canlı hücreleri içinde sürdürebilirler. Virüsler kuru ortamlarda çok kısa bir sürede aktivitelerini yitirirler. Bu nedenle virüslerin nemli olmayan cansız nesnelerin yüzeyinde varlıklarını sürdürmeleri mümkün değildir” dedi.

Yeni corona virüs enfeksiyonu olduğundan kuşkulanılan bir kişinin solunum yolu salgıları veya vücut çıkartılarının bulaşabileceği tüm yüzeylerin, standard çamaşır suyuyla (1:100 sulandırılmış) silinmesi gerektiğini söyleyen Doktor Haluk Eraksoy, “Belirgin bir kirlenme olduğunda ise 1:10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalıdır” dedi.