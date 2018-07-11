'Çok Tatlı' Buse Varol'un sunumuyla yakında Kanal D'de

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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11.07.2018 - 16:08, Son Güncelleme:

'Çok Tatlı' Buse Varol'un sunumuyla yakında Kanal D'de

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'Çok Tatlı' Buse Varol'un sunumuyla yakında Kanal D'de

Çok Tatlı yepyeni formatı ve eğlenceli sunumuyla ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor. Buse Varol'un sunumuyla ekranların fenomeni olmaya aday olan Çok Tatlı, güldürürken eğlendirecek.

Sunuculuğunu ekranların sevilen ismi Buse Varol’un üstleneceği programda anne-babalar çeşitli durumlarda çocuklarının nasıl davranacağını tahmin etmeye çalışacak. Minik yarışmacılar ise birbirinden farklı oyunlardaki performansları ile bir yandan güldürecek bir yandan da çok şaşırtacak.

ÇOK TATLI SUNUCUSU BUSE VAROL KİMDİR?

Aslen Manisalı olan Buse Varol, 1990 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini öğretmenlik bölümünde tamamladı ve bir süre özel bir eğitim kurumunda görev aldı. Buse Varol’un hayatı 2012 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey güzellik yarışmasıyla değişti. Bir süre kariyerine modellikle devam ettikten sonra oyunculuk yapmaya başladı. Oyunculukta ilerlemek isteyen Buse Varol,  Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk dersleri aldı. İlk olarak Atv’de ekrana gelen Tozlu Yollar dizisinin kadrosunda yer aldı. Bu dizide Şerife karakterine hayat verdi. Ardından Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın ekibine katıldı, Yasemin isimli bir polis memurunu canlandırdı. 

2018 yapımı Dostlar Mahallesi adlı dizi filminde Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı. 2018 Şubat ayında ise TRT 1’in tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid’in kadrosuna dahil oldu. Dostlar Mahallesi’nde tanıştığı 41 yaşındaki Alişan ile 2018 mayıs ayında nikah masasına oturdu. Alişan, Buse Varol’a Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri sırasında evlilik teklifi yapmış, teklif sahnesi sosyal medyada da uzun süre konuşulmuştu.

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