'Çok Tatlı' Buse Varol'un sunumuyla yakında Kanal D'de
Çok Tatlı yepyeni formatı ve eğlenceli sunumuyla ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor. Buse Varol'un sunumuyla ekranların fenomeni olmaya aday olan Çok Tatlı, güldürürken eğlendirecek.
Sunuculuğunu ekranların sevilen ismi Buse Varol’un üstleneceği programda anne-babalar çeşitli durumlarda çocuklarının nasıl davranacağını tahmin etmeye çalışacak. Minik yarışmacılar ise birbirinden farklı oyunlardaki performansları ile bir yandan güldürecek bir yandan da çok şaşırtacak.
ÇOK TATLI SUNUCUSU BUSE VAROL KİMDİR?
Aslen Manisalı olan Buse Varol, 1990 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini öğretmenlik bölümünde tamamladı ve bir süre özel bir eğitim kurumunda görev aldı. Buse Varol’un hayatı 2012 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey güzellik yarışmasıyla değişti. Bir süre kariyerine modellikle devam ettikten sonra oyunculuk yapmaya başladı. Oyunculukta ilerlemek isteyen Buse Varol, Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk dersleri aldı. İlk olarak Atv’de ekrana gelen Tozlu Yollar dizisinin kadrosunda yer aldı. Bu dizide Şerife karakterine hayat verdi. Ardından Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın ekibine katıldı, Yasemin isimli bir polis memurunu canlandırdı.
2018 yapımı Dostlar Mahallesi adlı dizi filminde Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı. 2018 Şubat ayında ise TRT 1’in tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid’in kadrosuna dahil oldu. Dostlar Mahallesi’nde tanıştığı 41 yaşındaki Alişan ile 2018 mayıs ayında nikah masasına oturdu. Alişan, Buse Varol’a Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri sırasında evlilik teklifi yapmış, teklif sahnesi sosyal medyada da uzun süre konuşulmuştu.
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