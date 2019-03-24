Çok Güzel Hareketler yeni bölümde İbrahim Büyükak sürprizi
Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği 'Çok Güzel Hareketler 2' kaldığı yerden devam ediyor. Beğeni ile izlenen Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümüne ünlü oyuncu İbrahim Büyükak da var. İşte, Çok Güzel Hareketler yeni bölümünden ilk görüntüler
Çok Güzel Hareketler 2 - 7. Bölüm Fragmanı yayında! Çok Güzel Hareketler ilk kuşağı oyuncularından İbrahim Büyükak'ın konuk olduğu Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle 24 Mart Pazar akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!
Çok Güzel Hareketler 2, bu hafta BKM Mutfak ekibinin yazıp oynadığı yeni skeçlere gülmekten bayılacaksınız! Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!
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