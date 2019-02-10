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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.02.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Yasin Çam kimdir? Kaç yaşındadır?

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Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Yasin Çam kimdir? Kaç yaşındadır?

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Yasin Çam kimdir sorusunun yanıtı birçok izleyicinin sorguladığı isimler arasında yer almaya devam ediyor. Ekibin olgun isimleri arasında yer alan Yasin Çam'ın hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Yasin Çam kimdir? Kaç yaşındadır?

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Yasin Çam kendisini şu şekilde ifade ediyor;

"15 şubat 1987 İstanbul’da doğdum. Muğla / Milas da büyüdüm. Milas Anadolu Lisesi mezunuyum.

2006 da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu / Bankacılık (4+1yıllık) bölümünü kazandım. 7 yılda bitirdim. Çünkü ilk yıl aldığım 16 dersin 14 ünden kaldım. O kadar ders kalınca 7 yılda anca bitti. İlk yıl sene sonuna doğru Marmara Üniversitesi Mizah Kulübü ne katıldım. Bir tiyatro oyununda oynadım. Oyun kötü geçmişti ikinci perde nerdeyse seyirci kalmamıştı o gün bir daha sahneye çıkar mısın deseler hayatta çıkmam derdim. Yazın aileme tiyatro yaptığım için o kadar dersten kaldım dedim hoşlarına gitti aslında tiyatro benim de hoşuma gitmişti. İkinci yıl sene başından tiyatro yapmaya başladım. O sene sonunda oyuncu olmaya karar verdim. 2006-2013 arası bir sürü oyunda rol aldım ve bir kaç oyun yönettim. 4 yıl kulübün başkanlığını yaptım.
Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuar’ını kazandım. 2013-2015 arası orada oyunculuk eğitimi aldım. 2015-2016 yılları arası reklam filmlerinde oynadım. 2016 da ‘hesapta aşk’ sinema filminde rol aldım. Yine 2016 yılında ‘yüksek sosyete’ 2017‘nerdesin birader’ 2018’aslan ailem’ 2018’elimi bırakma’ dizi projelerinde rol aldım.

2016 yılı başında BKM Mutfak’ta “4 Çeyrek 1 Tam” skeç gecesi projesinde yer aldım. 2017 yılında Yılmaz Erdoğan ile tanıştım ve mutfak ekibine dahil oldum.
BKM Mutfak hayatımdaki okullar arasında en kıymetlisi diyebilirim. 2018 yılı itibariyle ÇGH2 ekibine dahil oldum. Böyle güzel bir ekipte olduğum için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum."

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