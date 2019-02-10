Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Sema Özkan kimdir? Kaç yaşındadır?

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Sema Özkan kendisini şu şekilde ifade ediyor;

"1984 Şubat’ında Antalya' da doğdum. Ekibin en yaşlılarından biriyim. Öyle ki; dünyaya geldiğim " doğum hastanesi " şu an yok. Park var orada.

Üniversite yıllarına kadar Antalya’da büyüdüm. Ki ; büyüdüğüm lojmanlar da şu an yok. Halk plajı var orada.

Tiyatroya ortaokul yıllarında başladım. Lisans için İstanbul'a geldim ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'ni bitirdim. Şu an o bölüm yok. Yok, orası var. O kadar değil.

Öğretmenlik bana göre değildi. Oyunculuk yapmak istiyordum. Bu amaçla bir gün tüm KPSS kitaplarımı geri dönüşüme attıktan sonra tiyatro eğitimime başladım.

Doğaçlama tiyatro eğitiminden müzikale, Eric Morris tekniğinden kamera önü oyunculuğuna kadar çeşitli eğitimlerden sonra; Şahika Tekand' ın Studio Oyuncularına başladım ve oradan mezun oldum.

Yıllar içinde, çeşitli projelerde yer alıp birçok seyirciye ulaşmanın mutluluğunu yaşadım. Misal hiç unutmam, bir keresinde deneysel bir oyunumuzu tam 12 kişi izlemişti.

Lisans ile KPSS arası bir ara evlendiydim. 2016 yılında bir kızım oldu ve kismetiyle geldi.

O doğduktan sonra; bir doğaçlama gösterimin akabinde BKM Mutfak ile yollarım kesişti. Çocukluk hayalim olan, Yılmaz Erdoğan ile çalışma ve onun çırağı olma şansını yakaladım. Mutluyum, umutluyum."