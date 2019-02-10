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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.02.2019 - 18:39, Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Sema Özkan kimdir? Kaç yaşındadır?

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Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Sema Özkan kimdir? Kaç yaşındadır?

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncuları arasında yer alan Sema Özkan kimdir sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Ekibin yaşça en büyük isimleri arasında yer alan Sema Özkan'ın kişisel hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Peki, Sema Özkan kimdir? Kaç yaşındadır?

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Sema Özkan kendisini şu şekilde ifade ediyor;

"1984 Şubat’ında Antalya' da doğdum. Ekibin en yaşlılarından biriyim. Öyle ki; dünyaya geldiğim " doğum hastanesi " şu an yok. Park var orada.

Üniversite yıllarına kadar Antalya’da büyüdüm. Ki ; büyüdüğüm lojmanlar da şu an yok. Halk plajı var orada.
Tiyatroya ortaokul yıllarında başladım. Lisans için İstanbul'a geldim ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'ni bitirdim. Şu an o bölüm yok. Yok, orası var. O kadar değil.
Öğretmenlik bana göre değildi. Oyunculuk yapmak istiyordum. Bu amaçla bir gün tüm KPSS kitaplarımı geri dönüşüme attıktan sonra tiyatro eğitimime başladım.

Doğaçlama tiyatro eğitiminden müzikale, Eric Morris tekniğinden kamera önü oyunculuğuna kadar çeşitli eğitimlerden sonra; Şahika Tekand' ın Studio Oyuncularına başladım ve oradan mezun oldum.
Yıllar içinde, çeşitli projelerde yer alıp birçok seyirciye ulaşmanın mutluluğunu yaşadım. Misal hiç unutmam, bir keresinde deneysel bir oyunumuzu tam 12 kişi izlemişti.

Lisans ile KPSS arası bir ara evlendiydim. 2016 yılında bir kızım oldu ve kismetiyle geldi.

O doğduktan sonra; bir doğaçlama gösterimin akabinde BKM Mutfak ile yollarım kesişti. Çocukluk hayalim olan, Yılmaz Erdoğan ile çalışma ve onun çırağı olma şansını yakaladım. Mutluyum, umutluyum."

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