Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Hilmi Deler kimdir? İşte biyografisi
Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncuları arasında yer alan Hilmi Deler, birçok izleyicinin dikkatini çeken isimler arasında yer almaya başladı. Komik isimler arasında yer alan Hilmi Deler'in kişisel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Hilmi Deler kimdir? Kaç yaşındadır?
16 Nisan 1994'te Sakarya doğumlu olan Hilmi Deler, kendisini şu şekilde ifade ediyor;
"Trakya Üniversitesi Ekonometri Mezunuyum. 2010-2012 Yılları arasında Tiyatro Ti'den Temel Oyunculuk Eğitimi aldım.
Seviyorum.. Bunun için hep mücadele etmek zorunda kaldım. İnsanların yapma başaramazsın dediği şeyler hep ilgimi çekti... Benim için en uygun mesleğin oyunculuk olduğunu düşünüyorum. İnşallah yanılmıyorumdur..
İlkokul Yıllarımdan beri okul müsamerelerinde başlayan bu tutkum Lise ve Üniversitede de devam etti. Ekonometri okumama rağmen 4 sene Düşünce Edebiyat ve Tiyatro Klübünde (DÜŞET) Çeşitli oyunlar yazıp oynadım. Okulun bitmesi ile bir TV programına internet üzerinden başvurdum ve kısa filmlerde oynadım. Daha sonra çocuk oyunlarında çalıştım. 2016 yılının sonunda BKM Mutfak’ta doğaçlama ligine katıldım Geçici Tiyatro olarak sezonu birinci bitirdik. Daha sonra BKM Mutfak Altyapı ekibine girip skeç yazıp oynamaya başladık. Son olarak Ustamızla ÇGH 2. Kuşak ekibine girdim. Bu kadar."
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