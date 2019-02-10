Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Hamza Yazıcı kimdir? Kaç yaşındadır?
Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Hamza Yazıcı kimdir sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Organize İşler 2 filminin oyuncu kadrosunda da yer alan Hamza Yazıcı'nın özel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Hamza Yazıcı kimdir? Kaç yaşındadır?
Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Hamza Yazıcı, kendisini şu şekilde ifade ediyor;
1992 'de İstanbul'da doğdum. Biraz aksi, biraz tehlikeliyim. Oyunculuğu seçmenin sebebi bizde ata sporu olmasıdır. Zamanında saraylarda taklalar olsun, portakal döndürmece olsun... Kanımız da var yani. 2008' den bu yana usta çırak ilişkisiylen harmanlandım.
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