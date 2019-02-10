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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.02.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Fatma Tezcan kimdir kaç yaşında?

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Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Fatma Tezcan kimdir kaç yaşında?

Çok Güzel hareketler Bunlar'ın dikkat çeken ismi Fatma Tezcan, biyografisi ile internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, Fatma Tezcan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Fatma Tezcan, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda yer alan isim, kendisini şu şekilde ifade ediyor;

"İlkokul, ortaokul ve lisede derslerim hiçbir zaman çok kötü olmadı. Ama hiçbir zaman derslerle ilgili bir öğrenci de olamadım. İlk kez 8 yaşlarındayken tiyatroya gitmek istedim. Külkedisi’ne çalışılıyordu. Arkadaşlarım sen çok büyüksün (yaşıma göre iri bir çocuktum) ve çirkinsin, kül kedisi olmazsın dediler. Küçüktük, hevesim kırıldı. Spora yöneldim. Antrenmanlarla geçiyordu hayatım. Voleybol ve kürek sporlarıyla ilgilendim. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kayıt oldum ve okulla yine çok görüşemedim.

Hep tiyatro, oyunculuk alanında kendimi geliştirmek istedim. Okula giriş sebebim de ailemin oyuncu olmak istiyorsan önce bir bölüm kazan kızım diye şart koşmalarıydı. BKM Mutfak’tan önce Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde 2 sene geçirdim. BKM Mutfak’ın açtığı seçmeye girerken mezuniyet oyunu dışında sahne tecrübem yoktu ama başka hiçbir mesleğe kendimi ait hissedebileceğimi de düşünmüyordum. BKM Mutfak bana kapısını açınca buna emin oldum. Oyunculuk diyorum çünkü kendimi ait hissettiğim yerin burası olduğuna inanıyorum. Kişisel bilgiler arasında verilmesi gereken sanırım bir de boy kilo var. Boyum 174, kilom hep değişiyor. Kendimi zayıf hissetmek için 59 demiyorum. 62 kiloyum. Belki de 63."

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