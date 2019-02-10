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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.02.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Engin Demircioğlu kimdir?

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Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Engin Demircioğlu kimdir?

Engin Demircioğlu, Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunda dikkat çekiyor. Bursa'da dünyaya gelen Demircioğlu, küçüklüğünden bu yana oyunculuk konusunda hevesli olduğunu ifade eden Engin Demircioğlu, birçok oyunda rol almıştır. Peki, Engin Demircioğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Engin Demircioğlu, 1982 yılında Bursa’da dünyaya geldi. İlk ve orta okulu Bursa'da tamamlayan Engin Demircioğlu, kendisini şu sözlerle tanımlıyor;

“Evde hep aynanın karşısında şarkı söylerdim, fırçaları mikrofon yapardım.” klişesinde bir çocuk oldum.

Ama bu klişeyi çokça aştım. Kendi kendime kasetler doldurdum, odamda radyo programları yaptım. Annemi “Bu çocuk hiperaktif, buna bir baktırıver Nihal Hanım” tavsiyelerine maruz bıraktım.

Sonunda lisede Türk İşçi akımına kapılarak Almanya’ya göç ettim. Yok yok, o kadar da eski değilim. Bir dönem Almanya’da okudum. Aynı seneler amatör futbol oynadım. 1998 senesinde Bursa’ya geri döndüm. O dönem içinde mankenlik fotomodellik ve dansçılık yaptım. Daha sonra bir dönem İspanya’da yaşadım, 2008 yılında içimdeki tiyatro aşkını keşfederek İstanbul’a geldim.

Sadri Alışık Konservatuvar’ında oyunculuk eğitimim devam ederken Tiyatrokare’ye girdim ve bir dönem çocuk oyunlarında oynadım. Eğitimim tamamladıktan sonra Sadri Alışık Tiyatrosu’nun kadrosuna girdim.

Kafkas Tebeşir Dairesi, Küçük Adam Ne Oldu Sana, Guguk Kuşu, Binde Bir Gece Diyalogları gibi oyunlarda oynadım. 2017 senesinde BKM  ile tanıştım. Bugünlerde ise bolca çalışıyor ve bu güzel ailenin bir parçası olduğum için her gün yeniden mutlu oluyorum. Buradan geçen ustaların ayak izleri üzerinde bir şeyler yapmaya çabalamak,  hayatımın en büyük gururu. Hayatım boyunca boyunca bu gururla hep iyi bir çırak olmaya çalışacağım."

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