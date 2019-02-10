Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Cemile Canyurt kimdir?
Cemile Canyurt, Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosuyla tanışmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Tiyatroya 2005 yılında merhaba diyen Cemile Canyurt, bir dönem ailesinden tam olarak destek alamaması üzerine tiyatro çalışmalarına gizli olarak devam etmiştir. Peki, Cemile Canyurt kimdir kaç yaşında? İşte, o detaylar
Cemile Canyurt, 15 Mart 1992 Kırıkkale doğumludur. Ankara’da büyüyen Cemile Canyurt, tiyatro ile 13 yaşımda tanışmıştır. Cemile Canyurt kendisini şu ifadelerle tanımlamaktadır;
"Sahne tozunu yutanlar arasına katılmamla birlikte hayallerimi, hedeflerimi başarılı bir oyuncu olmak üzerine oluşturdum..
Ankara’da Özel bir Tiyatro’da eğitim aldım. Babamın ‘elle tutulur bir meslek seçeceksin’ demesiyle bir dönem gizli saklı Tiyatro çalışmalarına devam ettim.. Bu durum öğrenilince oyunculuk hayallerimi kısa bir süre ertelemek zorunda kaldım ve AİBÜ Gıda Mühendisliği bölümünü kazandım.. Üniversite Toplulukları ve Özel tiyatrolarda bir çok oyun ve organizasyonlarda yer aldım.
Okul devam ederken sürekli İstanbul’a gelmenin bir yolunu aradım, bir kaç TV programına (yarışma) katıldım ve kısa filmlerde oynadım. Okul biter bitmez soluğu İstanbul’da aldım.. Sürekli BKM’ye gidiyordum, gösterileri izliyordum.. BKM’nin kapısından oyuncu olarak girmenin yolunu arıyordum.. 2016’da BKM Mutfak’ta Doğaçlama Tiyatro Ligine katıldım. 3 Arkadaşımla birlikte Geçiçi Tiyatro olarak sezonu birincilikle bitirdik. Ardından BKM Mutfak Altyapı ekibine dahil oldum ve skeçler yazıp oynamaya başladık.
Şu an uzun zamandır hayalini kurduğum bir ekibin parçasıyım.. Mutlu ve Umutluyum"
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