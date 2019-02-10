Çok Güzel Hareketler Bunlar Evliya Aykan kimdir ve kaç yaşında?
Evliya Aykan, Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncuları arasında yer alıyor. Hakkarili olduğunu söyleyen Evliya Aykan, akıllara bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunda yer alan Ersin Korkut'un Yılmaz Erdoğan arasındaki akrabalık ilişkisini getirdi. Yılmaz Erdoğan ile hiçbir akrabalık bağının olmadığını aktaran Evliya Aykan, özgeçmişini esprili bir dille ele aldı.
Evliya Aykan, 31 Ağustos 1992 tarihinde Hakkari'de dünyaya geldi. İşte, Evliya Aykan'ın kendi ifadeleriyle biyografisi;
"31 Ağustos 1992 Hakkari doğumluyum. Şimdiden söyleyim Yılmaz Hoca ile hiçbir akrabalık bağım yok. Hakkari küçük yer nasıl yok? diyebilirsiniz, ama valla yok. Çocukluğumun bir kısmı Hakkari’de, bir kısmı Van’da geçti. 13 yaşında tanıştım tiyatroyla.. Devlet Tiyatrosu ve Özel Tiyatrolarda çeşitli oyunlarda rol aldım. Bu süreçte konservatuara hazırlandım. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümüne girdim. Daha sonra İstanbul’a taşındım, çeşitli dizi ve filmlerde oynadım. 2017 yılında ise BKM Mutfak ailesine katıldım.
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