Çok Güzel Hareketler Bunlar Cihan Talay kimdir?
Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunda dikkat çeken isimler arasında yer alan Cihan Talay, biyografisi ile sorgulanmaya başlandı. Daha önce stand up gösterileri ile ekranlarda yer bulan Cihan Talay, kendisi hakkında merak edilenlere yanıt verdi. İşte, Cihan Talay hakkında bazı bilgiler
Cihan Talay, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul Eminönü'de dünyaya geldi. Anne tarafının Çankırı, baba tarafının ise Kırklarelili olduğunu söyleyen Cihan Talay, kendisini şöyle anlatıyor;
"Anne tarafı Çankırı, baba tarafı Kırklareli, soran olursa baba tarafını söylüyorum. Alışveriş yaptığım kişi anne taraflıysa orayı söylediğim de oluyor. Zeytinburnu'nda oturuyorum. Son 3 senedir Yılmaz Erdoğan’la çalışıyorum.
Babam işportacı, annem emekli ev hanımı (artık evi temizlemiyor kız kardeşim de kalıyor, ben ve kız kardeşim evlendikten sonra yemek de yapmamaya yemin etti.) BKM ekolünü bana öğretildiği gibi gelecek nesillere aktarmak gibi bir niyetim var.. Hayal kurmama izin verdikleri bir yerde çalışmaktan mutluyum."
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