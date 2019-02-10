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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.02.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler Bunlar Ayşegül Yılmaz kimdir?

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Çok Güzel Hareketler Bunlar Ayşegül Yılmaz kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlamasının ardından Ayşegül Yılmaz, oyuncular arasında performansı ile dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Peki, Ayşegül Yılmaz kimdir ve kaç yaşındadır?

Ayşegül Yılmaz, 13 Aralık 1994 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelmiştir. Aslen Artvin Hopalı olan Yılmaz, kendisini şu sözlerle tanımlamaktadır;

"Kız meslek lisesi grafik tasarım ve fotoğrafçılık mezunuyum. Aslında sanatı olan merakım ilkokul yıllarıma dayanır.

İlkokulda dansöz olmaya karar vermiştim. Olay oyunculuğun nasıl evrildi hatırlamıyorum ama iyiki de evrilmiş. Liseden mezun olduktan sonra bir sene Kastamonu Üniversitesi’nde Grafik Tasarımı okudum ama aklım Zonguldak Belediye Kültür Merkezi’nde yer aldığım oyunlarda , çalışmalarda kaldı ve ailemden habersiz sınavlara girdim.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü kazandım. Okurken her oyuncu adayı gibi bir sürü seçmeye girdim ve ilk işim BKM yapımı Deliha filmi gelin karakteridir.

Okuldan mezun olduktan sonra İstanbul’da kalmak için garson olmak adına yanıp tutuşan bir oyuncuydum. Yine bir gün “kesin burada olmayacak “ diye girdiğim BKM Mutfak seçmesini kazandım. Önünden geçerken bile heyecanlandığım yerde olduğum için çok mutluyum, böyle bir ailede olduğum için çok şanslı hissediyorum."

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