Çok Güzel Hareketler Bunlar Ayşegül Yılmaz kimdir?
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlamasının ardından Ayşegül Yılmaz, oyuncular arasında performansı ile dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Peki, Ayşegül Yılmaz kimdir ve kaç yaşındadır?
Ayşegül Yılmaz, 13 Aralık 1994 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelmiştir. Aslen Artvin Hopalı olan Yılmaz, kendisini şu sözlerle tanımlamaktadır;
"Kız meslek lisesi grafik tasarım ve fotoğrafçılık mezunuyum. Aslında sanatı olan merakım ilkokul yıllarıma dayanır.
İlkokulda dansöz olmaya karar vermiştim. Olay oyunculuğun nasıl evrildi hatırlamıyorum ama iyiki de evrilmiş. Liseden mezun olduktan sonra bir sene Kastamonu Üniversitesi’nde Grafik Tasarımı okudum ama aklım Zonguldak Belediye Kültür Merkezi’nde yer aldığım oyunlarda , çalışmalarda kaldı ve ailemden habersiz sınavlara girdim.
Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü kazandım. Okurken her oyuncu adayı gibi bir sürü seçmeye girdim ve ilk işim BKM yapımı Deliha filmi gelin karakteridir.
Okuldan mezun olduktan sonra İstanbul’da kalmak için garson olmak adına yanıp tutuşan bir oyuncuydum. Yine bir gün “kesin burada olmayacak “ diye girdiğim BKM Mutfak seçmesini kazandım. Önünden geçerken bile heyecanlandığım yerde olduğum için çok mutluyum, böyle bir ailede olduğum için çok şanslı hissediyorum."
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