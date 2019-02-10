Çok Güzel Hareketler Bunlar Atakan Çelik kimdir?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları arasında yer alan Atakan Çelik, biyografisi ile merak edildi. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunun dikkat çeken ismi Atakan Çelik kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
3 şubat 1990 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelen Atakan Çelik, 1.83 boya sahiptir. İktisat bölümünden mezun olan Atakan Çelik, çocukluk hayalinin oyunculuk olduğunu ifade ediyor.
Tiyatro ve oyunculuk konusunda her zaman hevesinin olduğunu, her milli bayram ve müsamerelerde mutlaka sahnede yer aldığını ifade eden Atakan Çelik, annesinin 'sigortalı işin olsun' ısrarı üzerine bir müddet sahnelerden uzaklaşmıştır.
2015 yılında BKM Mutfak çatısı altına giren Atakan Çelik, hayallerinin peşine tekrar düşmüştür.
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