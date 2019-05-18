Çok Güzel Hareketler 2'nin 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Bu hafta hangi skeçler var?
Kanal D ekranlarında pazar akşamları ekranlara gelen ve izleyicilere keyifli anlar yaşatan Çok Güzel Hareketler 2'nin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Çok Güzel Hareketler 2, 19 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak bölümü yine izleyenleri kahkahaya boğacak. Peki, Çok Güzel Hareketler 2'nin 14. bölümünde hangi skeçler var? İşte, programın yeni bölümü ile ilgili merak edilenler.
Yönetmenliğini Özge Toprak’ın üstlendiği, genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı 'Çok Güzel Hareketler 2 keyifli skeçleri ile pazar akşamı izleyici karşısına çıkacak. Peki, Çok Güzel Hareketler 2'de bu hafta hangi skeçler var? İşte, Çok Güzel Hareketler 2'nin 14. bölüm fragmanı.
ÇOK GÜZEL HAREKETLERDE BU HAFTA HANGİ SKEÇLER VAR?
Haftanın ilk skeci, BKM Mutfak yorumuyla Oscar ödül töreni ve törenin canlı performansı Burulay.
Alt Yapı’nın Suçumuz Lady Bizim skeci sürprizlerle dolu.
Yıllar geçtikçe evlilikler bir döngüye girer. Evli bir çiftin zır döngüye girişine şahid olacaksınız.
İki arkadaşın adeta bir puzzle parçasını tamamlayan ev arkadaşlığını kahkahalarla izleyeceksiniz.
Düğünde çalgıcılık yapan Nurşat, Kürşat ve Reşat eğlencenin fitilini ateşlemek üzere yerlerini alır. Çok geçmeden gelinle damat gelir ve olaylar gelişir.
Ezgi’nin güzelliği başına dert olacak. Bu derdin tasası da kızlara düşecek.
Sizin de ah şu bebeklerin bir dili olsa da konuşsa dediğiniz olmuyor mu?
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