Çok Güzel Hareketler 2'nin 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Bu hafta hangi skeçler var?
Kanal D ekranlarında pazar akşamları ekranlara gelen ve izleyicilere keyifli anlar yaşatan Çok Güzel Hareketler 2'nin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. 12 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan Çok Güzel Hareketler 2'nin bu haftaki bölümünde 'Temas Yok' skeci damga vuracak. Peki, programın 13. bölümünde başka neler yaşanacak? Hangi skeçler yer alacak? İşte, merak edilenler...
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği, 'Çok Güzel Hareketler 2 keyifli skeçleri ile yine seyircileri kahkahaya boğacak. İşte, 12 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak olan Çok Güzel Hareketler 2'nin bu haftaki skeçleri ve yeni bölüm fragmanı...
ÇOK GÜZEL HAREKETLERDE BU HAFTA HANGİ SKEÇLER VAR?
İftar saatine az bir vakit kala açlığı başına vuran babanın komik halleri bu haftanın ilk skeci.
Çılgın müzikler eşliğinde apaçi dansı yapan gençleri Atakan ve Safa’nın dış sesiyle izleyeceğiz.
Bir telefon karıştırma olayı ve bırakılan gizemli bir mektup! Alt Yapı’nın “Kadınlar Susarak Gider 2” skeci sürpriz sonlu.
Ramazan sofrası pidesiz, pidesiz de fırın olmaz! Beklenen pide fırından bir türlü çıkmayınca kuyruk alır başını gider, kahkahalar havada uçuşur.
Kimseye hayır diyemeyen ve bu yüzden psikoloğa giden adamın doktorla imtihanına çok güleceksiniz.
Cebinde, tutmuş bir sayısal loto kuponu olduğundan habersiz, otobüs bekleyen adamın bir dış sesle değişen hayatı bu haftanın diğer bir komik skeci.
Ramazan ayına özel çekilen reklamların sizde klişe olduğunu düşünüyorsanız, reklamları bir de Çgh yorumuyla izleyin!
Birbirimizi Yemekteyiz’in hikayesi bu hafta Gıybet’in evinde suşi partisi ile devam edecek, ortalık karışacak.
Çok Güzel Hareketler 2’nin bu pazar ekrana gelecek olan bölümüne “Sıcak Sıra” skeci damgasını vuracak. Geçtiğimiz haftalarda havaalanında bir görevli ile yolcu arasında yaşanan ve sonra da “temas yok” başlığı ile sosyal medyada yayılan olaya gönderme yaptıkları skeç, herkesi kahkahaya boğacak.
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