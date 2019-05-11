“Çok Güzel Hareketler 2”den “Temas Yok” skeci!
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2”, eğlenceli skeçleri ile her pazar akşamı Kanal D’de izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.
Çok Güzel Hareketler 2’nin bu pazar ekrana gelecek olan bölümüne “Sıcak Sıra” skeci damgasını vuracak. Geçtiğimiz haftalarda havaalanında bir görevli ile yolcu arasında yaşanan ve sonra da “temas yok” başlığı ile sosyal medyada yayılan olaya gönderme yaptıkları skeç, herkesi kahkahaya boğacak.
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü ile 12 Mayıs Pazar akşamı Kanal D’de…
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