‘Çok Güzel Hareketler 2’de Şahin Irmak Sürprizi…
Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2”, bu hafta Şahin Irmak’ı ağırlıyor.
İlk Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinde yer alan Şahin Irmak bu kez yeni ekibi izlemeye geldi. Yılmaz Erdoğan tarafından sahneye davet edilen Irmak, eski günlere duyduğu özlemi “Bu sahneye çıkınca bir Hıyarlı Baba oynayasım geldi” diyerek ifade etti.
'Çok Güzel Hareketler 2’, yeni bölümü ile Pazar akşamı Kanal D’de…
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