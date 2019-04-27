Çok Güzel Hareketler 2'de Ersin Korkut sürprizi | Bu hafta hangi skeçler var?
Kanal D ekranlarında pazar günleri ekranlara gelen ve izleyicileri gülmeye doyuran Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 28 Nisan Pazar akşamı ekranlara gelecek olan Çok Güzel Hareketler 2'de bu hafta sürpriz bir isim konuk olacak. İşte, her bölümü ile izleyenlere keyifli anlar yaşatan Çok Güzel Hareketler2 'nin yeni bölüm fragmanı ve skeçleri.
Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yaptığı Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2 bu hafta birbirinden komik skeçlerle yine izleyenleri kahkayaya boğacak. Çok Güzel Hareketler 2'nin 28 Nisan'da yayınlanacak olan yeni bölümünde Ersin Korkut konuk olacak. İşte, Çok Güzel Hareketler'in 11. bölümündeki skeçlerle ilgili bazı ipuçları ve yeni bölüm fragmanı...
ÇOK GÜZEL HAREKETLERDE BU HAFTA HANGİ SKEÇLER VAR?
‘Çok Güzel Hareketler 2’nin bu bölümüne Ersin Korkut konuk oluyor.
Mahallede tüm coşkusuyla kutlanacak bir cadılar bayramına hazır olun.
Korkusuz kahraman Tarkan ve köpeği Kurt ile eski Türk filmlerine selam çakılacak kahkahalar havada uçuşacak.
Fenomen skeç, ‘Açın Kapıyı’ beşinci hikayesiyle ekranda olacak. Baba Nejdet, evden eczaneye transfer olacak, işler çığırından çıkacak.
Cast seçiminde, deneme çekimleri istediği gibi gitmeyen kızlar ortalığı birbirine katacak.
Nayır nolamaz! Evleri, kostümleri, davranışları, konuşmaları… Her şeyi ile sahte bu aileye çok güleceksiniz.
Eski kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşından ayırmak için kılıktan kılığa giren gencin yaptıklarına pes diyeceksiniz.
Haftanın son skeci yine fenomen skeçlerinden olan ‘Canımız Sıkılır’. Serinin üçüncü hikayesinde imkansız bir aşka şahit olacağız. Gürkan söyleyecek, İskender çıldıracak ve Çok Güzel Hareketler bu hafta yine çok ama çok güldürecek!
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