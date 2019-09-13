“Çok Güzel Hareketler 2”de bu pazar kahkahaya boğan "Tarkan ve Kurt" skeci var!
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2” Pazar akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Birbirinden komik skeçlerin ekrana geleceği programda, bu hafta “Tarkan Kadim Dost” skeci de olacak. Başroller de ise Yeşilçam’ın emektarları Tarkan ve Kurt var.
Çok Güzel Hareketler 2 kahkaha dolu yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.
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