Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni sezon tanıtımı Kanal D ekranlarında dönmeye başladı. Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, üstlendiği 'Çok Güzel Hareketler 2' 19. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle 8 Eylül Pazar Kanal D’de başlıyor!
SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Yer Yatağı ve Kadınlar Susarak Gider skeçlerinin üçüncü bölümlerini kahkahalarla izleyeceksiniz. Parkta buluşan anneler, çocukları oyun oynarken sohbet eder. Çocukların da kendi aralarında kurdukları bir dil vardır ama anneler bunu kesinlikle çözemez. "Dilli bebek 2" skecini izlerken fazlasıyla eğleneceksiniz. Ezik Müzikali skecinin devam hikayesi üçüncü bölümüyle bu hafta ekrana geliyor. Öğrenciler kampa gider, Serkan ve Ayşe ormanda kaybolur. Pelin çıkagelir olaylar karışır. "Kaynanam arkamda" skeciyle gelinler kaynanaları ile beraber yemek yarışmasına katılır. Kaynanaların diyalogları ve gelinlerin yemek yapma çabası değme yemek yarışmalarına taş çıkartır.
Mahalle Katkısı skecinde mahallenin delikanlıları yine iş başındadır. Peki sadece delikanlılar mı? Tabii ki cam muhtarı teyzeler olmadan olmaz. Ve haftanın son skeci, seyirciyi kahkahalara boğan fenomen skeç Açın Kapıyı! Baba Necdet bu sefer evdedir. Ama evde olduğunun farkında değildir. Nurgül ve çocukların iş birliği ile Necdet’i büyük bir sürpriz beklemektedir.
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