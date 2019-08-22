Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonu ne zaman başlayacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriÇok Güzel Hareketler 2 yeni sezonu ne zaman başlayacak?
GeriTelevizyon Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonu ne zaman başlayacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
22.08.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonu ne zaman başlayacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni sezon tanıtımı Kanal D ekranlarında dönmeye başladı. Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, üstlendiği 'Çok Güzel Hareketler 2' 19. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle 8 Eylül Pazar Kanal D’de başlıyor!

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Yer Yatağı ve Kadınlar Susarak Gider skeçlerinin üçüncü bölümlerini kahkahalarla izleyeceksiniz. Parkta buluşan anneler, çocukları oyun oynarken sohbet eder. Çocukların da kendi aralarında kurdukları bir dil vardır ama anneler bunu kesinlikle çözemez. "Dilli bebek 2" skecini izlerken fazlasıyla eğleneceksiniz. Ezik Müzikali skecinin devam hikayesi üçüncü bölümüyle bu hafta ekrana geliyor. Öğrenciler kampa gider, Serkan ve Ayşe ormanda kaybolur. Pelin çıkagelir olaylar karışır. "Kaynanam arkamda" skeciyle gelinler kaynanaları ile beraber yemek yarışmasına katılır. Kaynanaların diyalogları ve gelinlerin yemek yapma çabası değme yemek yarışmalarına taş çıkartır.

Mahalle Katkısı skecinde mahallenin delikanlıları yine iş başındadır. Peki sadece delikanlılar mı? Tabii ki cam muhtarı teyzeler olmadan olmaz. Ve haftanın son skeci, seyirciyi kahkahalara boğan fenomen skeç Açın Kapıyı! Baba Necdet bu sefer evdedir. Ama evde olduğunun farkında değildir. Nurgül ve çocukların iş birliği ile Necdet’i büyük bir sürpriz beklemektedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Reynmen'e büyük şok
Ünlü sanatçı Ali Gürlü hayatını kaybetti
'Ayakta tek başıma durabiliyorum'
Nebahat Çehre içini döktü: Beren benim kızım