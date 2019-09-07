Yılmaz Erdoğan ve ekip, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni sezonu anlattı...
Kanal D’nin beğeni ile izlenen eğlence programı “Çok Güzel Hareketler 2”, yeni sezonuna yarın akşam (08 Eylül Pazar) başlıyor.
Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, izleyicilere bu sezon da keyifli dakikalar yaşatacak.
“Bilgi tohumlarını atıyorsun, çocuklar gözünün önünde yeşeriyorlar. Sanıyorum seyircinin de en çok zevk aldığı noktalardan biri bu”
Çok Güzel Hareketler 2’nin yeni sezonu ile ilgili Yılmaz Erdoğan, “Aslında geçen sezonun ortasında başladığımız için yarım sezon oldu, 18 bölümdü ve çok iyi geçti. Bu iş tarımla sanatın bir araya geldiği bir iş aslında. Bilgi tohumlarını atıyorsun, çocuklar gözünün önünde yeşeriyorlar. Sanıyorum seyircinin de en çok zevk aldığı noktalardan biri bu” dedi.
Yaz boyunca da boş durmayan ve Türkiye’nin dört bir köşesinde ÇGH’i sahneleyen ekip, “Geçtiğimiz sezon çok güzel bir sezon geçirdik, yazın çok güzel bir Ege turnesi yaptık, turnede izleyicilerimiz bize çok büyük enerji verdi, bunlar bizim için çok özel anılar” diyerek yeni sezona hazır olduklarını dile getirdiler.
Çok Güzel Hareketler 2, yeni sezon ilk bölümü ile yarın akşam (08 Eylül Pazar) saat 20.00’de Kanal D’de.
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