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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.09.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Yılmaz Erdoğan ve ekip, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni sezonu anlattı...

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Yılmaz Erdoğan ve ekip, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni sezonu anlattı...

Kanal D’nin beğeni ile izlenen eğlence programı “Çok Güzel Hareketler 2”, yeni sezonuna yarın akşam (08 Eylül Pazar) başlıyor.

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, izleyicilere bu sezon da keyifli dakikalar yaşatacak.

“Bilgi tohumlarını atıyorsun, çocuklar gözünün önünde yeşeriyorlar. Sanıyorum seyircinin de en çok zevk aldığı noktalardan biri bu”

Çok Güzel Hareketler 2’nin yeni sezonu ile ilgili Yılmaz Erdoğan, “Aslında geçen sezonun ortasında başladığımız için yarım sezon oldu, 18 bölümdü ve çok iyi geçti. Bu iş tarımla sanatın bir araya geldiği bir iş aslında. Bilgi tohumlarını atıyorsun, çocuklar gözünün önünde yeşeriyorlar. Sanıyorum seyircinin de en çok zevk aldığı noktalardan biri bu” dedi.

Yaz boyunca da boş durmayan ve Türkiye’nin dört bir köşesinde ÇGH’i sahneleyen ekip, “Geçtiğimiz sezon çok güzel bir sezon geçirdik, yazın çok güzel bir Ege turnesi yaptık, turnede izleyicilerimiz bize çok büyük enerji verdi, bunlar bizim için çok özel anılar” diyerek yeni sezona hazır olduklarını dile getirdiler.

Yılmaz Erdoğan ve ekip, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2nin yeni sezonu anlattı...

 

Çok Güzel Hareketler 2, yeni sezon ilk bölümü ile yarın akşam (08 Eylül Pazar) saat 20.00’de Kanal D’de.

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