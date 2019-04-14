“Çok Güzel Hareketler 2” ekibi köpeklere sahip çıktı!
Köyceğiz kampının maskotları: Messi ve Neymar
Ekranların yeni eğlencesi “Çok Güzel Hareketler 2”, Kanal D’de Pazar akşamlarını neşelendirmeye devam ediyor. BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadro, mizahyeteneklerinin yanı sıra hayvansever yönleriyle de dikkat çekiyor.
İsim babaları Yılmaz Erdoğan!
ÇGH 2 ekibi skeçleri yazmak ve sahnede hayata geçirmek için kampa girdikleri Köyceğiz’de biri yolda buldukları diğeri barınaktan iki köpeği sahiplendi.
Yılmaz Erdoğan tarafından Messi ve Neymar ismi verilen köpekler, Köyceğiz’de tüm ekibin maskotu oldu.
Neredeyse her an ekibin etrafında olan Meesi ve Neymar adına Çok Güzel Hareketler oyuncularından Begüm Çağla Taşkın, sosyal medyada hesap bile açtı.
Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle 14 Nisan Pazar akşamı Kanal D’de!
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