“Çok Güzel Hareketler 2” ekibi BKM Mutfak’da buluştu!
Kanal D’nin güldüren programı “Çok Güzel Hareketler 2”, yeni sezon çekimlerine başladı. BKM Mutfak’ın ikinci kuşağı, izleyenlerinin karşısında öğrenmeye, öğretmeye, kendini eleştirmeye ve geliştirmeye bu sezon da devam edecek.
Geçen sezon kapalı gişe sahneledikleri skeçleri ile hem ekran başındakileri hem de tiyatroya gelen misafirlerini kahkahaya boğan ÇGH2 ekibi, Yılmaz Erdoğan önderliğinde yeni sezon için bir araya geldi. Yaz boyunca Ege turnesine çıkan 22 kişilik ekip, turneler dışında da Köyceğiz’de yeni skeçlerini yazdı; enerji depoladı.
Satışa açılan yeni sezonun ilk biletleri hızla tükendi!
Kanal D’de yer alan bölümleri canlı seyirci ile çekilen ÇGH2’nin satışa açılan yeni sezona ait ilk bölümlerinin biletleri satışa çıktığın gün tükendi.
Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle 8 Eylül Pazar akşamı Kanal D’de.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle