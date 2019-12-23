Çocuk'un yeni bölümünde Hasan'ın babasıyla ilgili öğreneceği sır ne? Çocuk 15. bölüm 2. fragman

Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk 24 Aralık Salı akşamı 15. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Yeni bölümde daha fazla dayanamayan Akça gerçekleri anlatmak için Hasan’a gitmeyi düşünecek. Ama Akça'yı beklemediği biri son anda durduracak. İşte, Çocuk'un yeni bölüm özeti.

KADIN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hasan, Akça’nın evlilik teklifini reddetmesiyle yıkılmıştır. Akça, ertesi sabah evden köşke gider ve oraya yerleşir. Bunu öğrenen Hasan deliye döner ve köşkü basar. Evlenip Efe’yi alma hayalleri kurarlarken Akça’nın bu kesin tutumu Hasan’ın aklına hiç yatmamaktadır. Hasan babasıyla ilgili çok önemli bir şey öğrenir. Ziya’nın desteğiyle babasına ne olduğunu, öbür yandan da bayıltıldığı sırada başına gelenleri öğrenmeye çalışır. Akça’nın değişen tavrının, köşke yerleşmesinin arkasında da bunun olduğunu sezmektedir. Hasan Ziya’nın çalışmasıyla babasının elindeki bütün malları ölmeden önce sattığını öğrenir. Asiye de bunu öğrenmiştir, o da bu meseleyi Hasan’a duyurmadan araştırır. Asiye, Hasan’ın elindeki bilgileri kendi elde ettikleriyle karşılaştırdığında tüm ailenin kaderini değiştirebilecek gerçeği öğrenir. Bir karar alır. Babasının ölümüne dair gerçekleri anlatmak için Hasan’ı çağırır.

Diğer tarafta Akça daha fazla dayanamaz. Hasan’a gidecektir. Hasan’a, onun uğruna katil olduğunu anlatıp teslim olacaktır. Ama onu durduran bu sefer hiç beklemediği biridir…Rıza’nın köşke geliş haberiyle tüm dengeler alt üst olur.