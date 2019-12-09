Çocuk'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Efe yangından kurtulacak mı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk, 10 Aralık Salı akşamı 13. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Yeni bölümün ipuçlarının verdiği Çocuk'un bu haftaki bölüm fragmanına Efe'nin travmasıyla sessizliğe bürünmesi dikkat çekti. Öte yandan Efe ve ailesinin olduğu evdeki yangın ekranlara damga vurdu. İşte, Çocuk yeni bölüm fragmanı ve kısa özeti

ÇOCUK'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Efe, gerçek anne babasının kim olduğunu öğrenmiştir. Bunun travmasıyla sessizliğe bürünürken, Akça, Hasan ve Ali Kemal çocuğun ne duyduğundan habersizdir. Efe’nin bu tepkisinin yaptıkları kavgadan ötürü olduğunu düşünürler. Ali Kemal, Efe’yi alıp köşke dönerken Hasan oğlunun velayetini kaybetmekle karşı karşıya kalmıştır. Efe’yi Karasu ailesinden alabilecek tek kişi Akça’dır. Hasan ve Akça oğulları için birbirlerini affedip birlik olurken köşkte de işler karışmaya başlar…

Emine’nin verdiği ifadeyle Murat serbest kalmıştır. Asiye, oğluna kavuşacağını düşünürken son anda Murat’ın başına gelenler her şeyi alt üst eder. Necip, Hasan’ın yaptığı tehditle daha da öfkelenip Murat’ı tam çıkacağı anda bıçaklamıştır. Murat, ölüm kalım savaşı verirken Ali Kemal’e başına gelenlerin sorumlusunun Hasan olduğunu söyler. Ali Kemal öfkeden deliye dönerken Asiye, Hasan’ın suçsuz olduğu konusunda ısrarcıdır. Asiye’nin Murat bu haldeyken Hasan’ın tarafında olması Ali Kemal’i öfkelendirir. Anne ve oğulun arası Hasan yüzünden gittikçe açılırken Murat’ın felç kaldığını öğrenirler. Bu haberle dağılan Ali Kemal, Hasan’ı suçlar, o adam hayatlarına girdiği andan beri herkese zarar vermiştir. Kardeşini, Efe’yi… her şeyini kaybetmekle karşı karşıya kalan Ali Kemal’in gözü kararır… ilk defa kontrolünü kaybeder ve büyük bir hata yapar. Hasan’a zarar vermek için tamirhaneyi ateşe verir. Bu sırada içeride Akça, Efe ve Hasan’ın olduğundan habersizdir...

Bu yangın Asiye’yi Hasan’a daha da yaklaştırırken, Ali Kemal ve Murat annelerinin şirket hisselerini Hasan’a devretmemesi için bir karar vermek zorunda kalır.

Asiye’nin evlatlarıyla yaşadığı sınav onu büyük bir sona doğru götürürken, Akça ve Efe arasında da büyük bir yüzleşme yaşanacaktır.