Çocuk'un 11. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
İzleyenler tarafından merakla beklenen Çocuk dizisi, 26 Kasım Salı akşamı 11. bölümü ile ekranlara geldi. Çocuk'un son bölümünde Akça, Ali Kemal’in oynadığı oyundan habersiz Hasan’la aralarındaki kırgınlığın bir nebze olsa da düzeleceğini düşünerek Efe’nin doğum günü partisine geldi. Heyecanlı bölüm sonrası Çocuk'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümünde neler olacak?
Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisi bu hafta heyecanlı bir bölümle sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Asiye oğullarının arasına girip bir uzlaşma sağlamaya çalışsa da başarılı olamadı. Ferhat ve Kadir, Hasan’ın vurulmasıyla daha da öfkelendi. Peki, Çocuk'un son bölümünde başka neler yaşandı? İşte, Çocuk'un 12. bölüm fragmanı ve son bölümün özeti.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hasan’ın hayatı Ali Kemal’in kararına bağlıdır. Ali Kemal, abisini ölüme terk edemez, son anda alıp bağ evine götürür. Hasan kendine gelip ayaklanırken abi, kardeş arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Asiye oğullarının arasına girip bir uzlaşma sağlamaya çalışsa da başarılı olamaz. Efe konusunda ikisinin de kararı nettir. Ferhat ve Kadir, Hasan’ın vurulmasıyla daha da öfkelenirlerken Hasan’ın hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak Efe’yi görmek için köşke girmesi ikilinin Hasan’a olan güvenini sarsmaya başlar. Hasan’ın Zeynep’i himayesine alması bu durumu daha da körükler. İkili Yavuz’un intikamını Hasan’dan habersiz almaya karar verirken, Hasan da köşke oğlunun doğum gününe davet edilmiştir.
Akça, Ali Kemal’in oynadığı oyundan habersiz Hasan’la aralarındaki kırgınlığın bir nebze olsa da düzeleceğini düşünerek Efe’nin doğum günü partisine gelir. Kutlamanın yeri son anda değişmiştir. Asiye ve Akça bu durumdan Hasan’ın haberi olduğunu düşünürken, Hasan elinde hediyesiyle köşke gelir. Ali Kemal’in Hasan’a oyun oynadığını öğrenen Asiye ve Akça kahrolurken… Oyuna getirildiğini anlayan Hasan, Zeynep’in yardımıyla mekana gelir. Hasan’ın son anda öfkesine yenik düşmesi Efe’nin en mutlu gününü mahvederken Murat’ın Kadir’ler tarafından kaçırılması her şeyi daha da altüst eder. Hasan artık bir karar vermek zorundadır… Kardeşi Murat mı yoksa kardeşim dediği Kadir ve Ferhat’ı mı kurtaracaktır… Hasan’ın bu kararı Karasu ailesi ve Akça için kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle