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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
25.11.2019 - 20:53, Son Güncelleme:

Çocuk'un 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çocuk'un yeni bölümünde neler olacak?

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Çocuk'un 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çocuk'un yeni bölümünde neler olacak?

Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinin bu haftaki yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Asiye oğullarının arasına girip bir uzlaşma sağlamaya çalışsa da başarılı olamayacak. Ferhat ve Kadir, Hasan’ın vurulmasıyla daha da öfkelenecek. Peki, Çocuk'un yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, Çocuk'un 11. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair ipuçları

İzleyenler tarafından merakla beklenen Çocuk dizisi, 26 Kasım Salı akşamı 11. bölümü ile ekranlara gelecek. Sevilen dizide bu hafta Akça, Ali Kemal’in oynadığı oyundan habersiz Hasan’la aralarındaki kırgınlığın bir nebze olsa da düzeleceğini düşünerek Efe’nin doğum günü partisine gelecek. İşte, Çocuk dizisinin yeni bölümünün kısa özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan’ın hayatı Ali Kemal’in kararına bağlıdır. Ali Kemal, abisini ölüme terk edemez, son anda alıp bağ evine götürür. Hasan kendine gelip ayaklanırken abi, kardeş arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Asiye oğullarının arasına girip bir uzlaşma sağlamaya çalışsa da başarılı olamaz. Efe konusunda ikisinin de kararı nettir. Ferhat ve Kadir, Hasan’ın vurulmasıyla daha da öfkelenirlerken Hasan’ın hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak Efe’yi görmek için köşke girmesi ikilinin Hasan’a olan güvenini sarsmaya başlar. Hasan’ın Zeynep’i himayesine alması bu durumu daha da körükler. İkili Yavuz’un intikamını Hasan’dan habersiz almaya karar verirken, Hasan da köşke oğlunun doğum gününe davet edilmiştir.

Akça, Ali Kemal’in oynadığı oyundan habersiz Hasan’la aralarındaki kırgınlığın bir nebze olsa da düzeleceğini düşünerek Efe’nin doğum günü partisine gelir. Kutlamanın yeri son anda değişmiştir. Asiye ve Akça bu durumdan Hasan’ın haberi olduğunu düşünürken, Hasan elinde hediyesiyle köşke gelir. Ali Kemal’in Hasan’a oyun oynadığını öğrenen Asiye ve Akça kahrolurken… Oyuna getirildiğini anlayan Hasan, Zeynep’in yardımıyla mekana gelir. Hasan’ın son anda öfkesine yenik düşmesi Efe’nin en mutlu gününü mahvederken Murat’ın Kadir’ler tarafından kaçırılması her şeyi daha da altüst eder. Hasan artık bir karar vermek zorundadır… Kardeşi Murat mı yoksa kardeşim dediği Kadir ve Ferhat’ı mı kurtaracaktır… Hasan’ın bu kararı Karasu ailesi ve Akça için kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır.

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