Çocuklar için bir araya geldiler

Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından bu yıl ilk kez verilen Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu. Feriye adlı mekanda yapılan törenin sunuculuğunu Ceylan Saner üstlendi. Gecenin kazananlarına ödüllerini Down sendromlu ve otizmli çocuklar verdi. Kanal D’de yayınlanan “Afili Aşk”, “en iyi dizi” ödülünü aldı. Dizinin başrol oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul da “en iyi kadın oyuncu” ile “en iyi erkek oyuncu” ödülüne layık görüldü. Sinan Akçıl, “yılın pop erkek şarkıcısı” seçildi. Akçıl’ın bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürdüğü Burcu Kıratlı, “yılın ekran yüzü” ödülünün sahibi oldu.

Serkay çok yakın arkadaşım

Burcu Özberk “Afili Aşk”taki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı. Oyuncu aşk sorularına “Serkay çok yakın arkadaşım. İkimiz çok iyi anlaştığımız için böyle bir yakıştırma yapıldı. Ama aramızda bir şey yok” diye yanıt verdi.

Sinan Akçıl, “yılın pop erkek şarkıcısı” ödülüne layık görüldü.

Çağlar Ertuğrul, “yılın en iyi erkek oyuncusu” seçildi.