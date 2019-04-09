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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
09.04.2019 - 21:20, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Haluk şehri terk ediyor

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Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Haluk şehri terk ediyor

Kanal D'nin sevilen ve uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'da bu hafta da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan 75. bölümde Haluk ve Meltem boşanmanın ardından vedalaşarak yeni hayatlarına adım atmışlardı. Çocuklar Duymasın'ın 11 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek olan bölümünde Haluk evi ve şehri terk edecek. Peki, yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Çocuklar duymasın'ın 76. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair bazı ipuçları...

Sert, aslında ne kadar duygusal olsa da duygularını göstermekten kaçınan, anti romantik, kıskanç Taş Fırın erkeği Haluk ile modern, kariyerinin zirvesinde olan ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem’in evliliklerini konu alan komedi dizisi Çocuklar Duymasın bu hafta izleyenlere duygusal ve komik anlar yaşatacak. Çocuklar Duymasın'da Haluk’a takıntılı derecede aşık olan Tutku, Haluk’un karşısına çıkacak. İşte Çocuklar Duymasın'ın 76. bölümünde yaşanacaklar...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haluk’a takıntılı derecede aşık olan Tutku, Haluk’un çevresindeki herkese kendini yavaş yavaş affettirmeye başlar. Birkaç başarısız girişimden sonra Dominant Gönül’le de iletişim kurmayı başaran Tutku, artık Haluk’un karşısına çıkmak için en doğru zaman olduğunu düşünür. Tutku, Haluk’un şirkette olduğunu öğrenince hiç vakit kaybetmeden yola koyulur.

Haluk ve Tutku’nun karşılaşmalarını istemeyen İrem’in bütün uğraşlarına rağmen Haluk da şirketten ayrılmaz. Haluk ve Tutku karşılaşmasında yaşanacaklar merak konusudur.
Öte yandan Havuç ve Simay’ın düğünü için oturma düzeni yapılması gerekmektedir. Herkes Haluk ve Meltem’in masasında oturmak isteyince ortalık karışır. Yedi yüz kişilik düğünde herkesin oturacağı masayı ayarlamak zaten bir hayli zorken, bir de piste yakın masada oturmak isteyenler çıkınca işler içinden çıkılmaz bir hal alır.

Tuna, Element’in Işıl’a aşık olduğunu bilmeden Element’e taktikler verir. Element Tuna’nın taktikleri sayesinde Işıl’la yakınlaşınca Tuna çıldırır.

Haluk yeni evine taşınacaktır. Herkes taşınma konusunda Haluk’a yardımcı olmaya çalışırken Meltem’in uzak durması başta Gönül olmak üzere herkesi şaşırtır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAŞANANLAR

Haluk, boşanmanın verdiği hüznün kendisinde yarattığı etki ile Meltem'e duygusal bir konuşma yapıyor. Meltem, onu gözyaşları ile dinliyor. İkili uzun evliliklerinin bitmesini yüreklerini burkan bir olgunlukla karşılıyor. Artık, onların yeni hayatları ve yeni maceraları başlıyor. Bu arada Tuna, Işıl'dan kendisine gelen mesajlarla korkulu anların içine düşüyor. Gönül'e yakalanma riskinin kendisi için ne anlama geldiğini bilen Tuna, en yakın arkadaşı Haluk'a danışıyor.

Havuç ve Simay’ın düğünü yaklaşırken, düğün hazırlıkları da son hız devam etmektedir. Havuç ve Simay nikah şekerlerini ailecek hazırlamak isteyince, Taş Fırın Haluk kaçacak delik arar. Ancak sonunda ısrarlara dayanamaz ve hep beraber nikah şekeri hazırlamaya başlarlar.
Bu hazırlık Taş Fırın Haluk’un başına bela olur, birbirinden eğlenceli anlar yaşanır.

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