Çocuklar Duymasın'ın Tutku'su Gülin İyigün kimdir?
Çocuklar Duymasın dizisinin Tutku'su Gülin İyigün, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Haluk- Meltem çiftine kabus dolu günler yaşatan Tutku karakteri diziye sonradan dahil olmuştu. Peki, Çocuklar Duymasın'ın Tutku'su Gülin İyigün kimdir?
Gülin İyigün, 18 Şubat 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Gülin İyigün, oyunculuk hayatına ilk olarak üniversite yıllarında başladı ve birçok reklam filminde boy gösterdi. 2011 yılında dizi kariyerine adım atan Gülin İyigün, Tek Başımıza ve Seksenler dizisinin oyuncu kadrosuna girdi. Oyunculuk kariyerinin yanında bir de yoga eğitmenliği yapan Gülin İyigün, Çocuklar Duymasın’daki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Gülin İyigün, Çocuklar Duymasın adlı dizi de Haluk'a aşık Tutku karakterine hayat veriyor.
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