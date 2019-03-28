Çocuklar Duymasın'ın Işıl'ı Asena Ayyüce kimdir?
Asena Ayyüce, Çocuklar Duymasın'da can verdiği Işıl karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Diziye Tuna'yı kendisine yakınlaştırmak için çok uğraş veren ve bir bakıma da başaran Işıl karakteri ile dahil olan Asena Ayyüce, izleyicilerin de araştırdığı isim oldu. Peki, Çocuklar Duymasın'ın Işıl'ı Asena Ayyüce kimdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Asena Ayyüce Sezer, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ekranlara ilk kez Fox TV'de yayınlanan Gardırop Savaşları isimli programla merhaba diyen Asena Ayyüce Sezer, göçmen bir anne ve Sakaryalı bir babanın kızıdır.
Çocuklar Duymasın kadrosuna dahil olan Asena Ayyüce, bir süredir Işıl karakterine can veriyor.
Ayyüce dizide, genç ve başarılı marka temsilcisi Işıl karakterine hayat veriyor. Tuna ile tanışan Işıl, Gönül ve Tuna ilişkisinde tehdit yaratıyor. Meltem ve Haluk’un Işıl’a nasıl tepki vereceği ise merakla bekleniyor.
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