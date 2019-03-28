Çocuklar Duymasın'ın Işıl'ı Asena Ayyüce kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriÇocuklar Duymasın'ın Işıl'ı Asena Ayyüce kimdir?
GeriTelevizyon Çocuklar Duymasın'ın Işıl'ı Asena Ayyüce kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
28.03.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın'ın Işıl'ı Asena Ayyüce kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çocuklar Duymasın'ın Işıl'ı Asena Ayyüce kimdir?

Asena Ayyüce, Çocuklar Duymasın'da can verdiği Işıl karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Diziye Tuna'yı kendisine yakınlaştırmak için çok uğraş veren ve bir bakıma da başaran Işıl karakteri ile dahil olan Asena Ayyüce, izleyicilerin de araştırdığı isim oldu. Peki, Çocuklar Duymasın'ın Işıl'ı Asena Ayyüce kimdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Asena Ayyüce Sezer, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ekranlara ilk kez Fox TV'de yayınlanan Gardırop Savaşları isimli programla merhaba diyen Asena Ayyüce Sezer, göçmen bir anne ve Sakaryalı bir babanın kızıdır.

Çocuklar Duymasın kadrosuna dahil olan Asena Ayyüce, bir süredir Işıl karakterine can veriyor. 

Ayyüce dizide, genç ve başarılı marka temsilcisi Işıl karakterine hayat veriyor. Tuna ile tanışan Işıl, Gönül ve Tuna ilişkisinde tehdit yaratıyor. Meltem ve Haluk’un Işıl’a nasıl tepki vereceği ise merakla bekleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yaş 17! Onu tanıdınız mı?

'Kamal Ailesi güzel günler diler'

30 yaş pozu!

Demet'in sevgilisi Hatice'nin eski aşkı mı?