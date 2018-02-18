Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u kim oldu? Havuç eve dönüyor!

Çocuklar Duymasın yeni bölümü ile yine izleyicileri ekrana bağlayacak. Tutku-Meltem-Haluk üçlüsü arasında yaşanan gerilim, Haluk'un bazı gerçeklerin farkına varmasıyla sona ermeye başlamıştır. Haluk'un, hayatından çıkması konusunda uyarıda bulunduğu Tutku, daha da kötüsünü yapmış ve aileyi kaosa sürüklemiştir. Meltem ve Haluk'un biricik oğlu Havuç'un telefonuna ulaşan Tutku, ortalığın fena halde karışmasına neden olmuştur.

HAVUÇ ROLÜNÜ OYNAYAN KİŞİ KİM OLDU?

Dizinin yapımcısı Birol Güven ve Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, sosyal medya hesapları üzerinden 'HavuçEveDönüyor' etiketiyle paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Havuç Eve Dönüyor O bizim en önemli ve en sevilen karakterlerimizden biri. Çocuklar Duymasın’da heyecan aynen devam. Pazar akşamı Kanal D’de" ifadesi dikkat çekti.

Öte yandan Havuç karakterine hayat verecek isim ise yapımcı tarafından henüz açıklanmadı.