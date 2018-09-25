Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u diziyle ilgili konuştu
Kanal D'nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Mehmet Baran Erdoğan yeni ailesini anlattı.
Sevilen dizi Çocuklar Duymasın her çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Havuç karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Baran Erdoğan dizide müstakbel eşinin Karadenizli oluşu ve eşinin ailesi ile ilişkisinden bahsetti.
Mehmet Baran Erdoğan “ Gerçekte de benim anne tarafım Karadenizli. O yüzden o kültüre çok yabancı değilim. Karadeniz kültürünü de çok severim. Şimdi de dizi de böyle oldu. Buse mesela Karadenizli olduğundan mıdır bilmiyorum çok gerçek bir insan. Çok has bir insan, o yüzden iyi anlaşıyoruz. Haluk ile Rıza'nın çok iyi anlaşacakları şimdiden belli. Ama çok benzeyen insanlar bazen çatışma da yaşadıkları için o da olacaktır mutlaka. Kayınvalidelerin durumu çok acayip. Baya komikler. yani Sultan Hanım Meltem’i çok kıskanıyor ve o ne yaparsa aynısını yapıyor. Bence diziyi daha da eğlenceli hale getirecek bu durum. “ dedi.
Çocuklar Duymasın her Çarşamba yeni bölümleri ile Kanal D’de.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle