Çocuklar Duymasın'ın Girişimci Ümit'i Ümit Ünker kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriÇocuklar Duymasın'ın Girişimci Ümit'i Ümit Ünker kimdir?
GeriTelevizyon Çocuklar Duymasın'ın Girişimci Ümit'i Ümit Ünker kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
10.10.2018 - 14:31, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın'ın Girişimci Ümit'i Ümit Ünker kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çocuklar Duymasın'ın Girişimci Ümit'i Ümit Ünker kimdir?

Satış Eğitmeni ve Danışman Ümit Ünker, ekranların uzun soluklu fenomen aile dizisi Çocuklar Duymasın’ın kadrosuna katıldı. Sevilen dizide 'Girişimci Ümit' olarak izleyici karşısına çıkan Ümit Ünker'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Çocuklar Duymasın'ın Girişimci Ümit'i Ümit Ünker kimdir?

"Değer Odaklı Satış" kitabının yazarı olan Ümit Ünker, "Girişimci Ümit”" karakteri ile Çocuklar Duymasın dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide, Havuç ve Meto’nun en yakın arkadaşı olan Ümit, teknoloji odaklı yeni iş girişimleri ile diziseverlerle buluşacak. İşte, Ümit Ünker hakkında detaylar...

Yeni Yüzyıl Üniversitesi “İletişim Yönetimi Yüksek Lisansı” programında akademik öğrenimini tamamlamıştır. Ayrıca Özyeğin Üniversitesi “Girişimcilik Yüksek Lisansı” programında da özel öğrencidir. Ümit ÜNKER Profesyonel kariyerini Telekomünikasyon sektörünün devi olan özel bir firmada “Türkiye Saha Satış Genel Yönetmeni” olarak devam ettirmiştir. Ayrıca Türkiye’nin en büyük GSM operatöründe “Zincir Mağazalar Türkiye Saha Satış Müdürü” ve Kurumsal Saha Satış Yönetimi alanlarında da yönetici olarak iş yaşantısında deneyimler kazanmıştır.

B2C & B2B alanlarında Uzman ve Yönetim kadrosunda yer alan Ümit ÜNKER Satış, Satış Yönetimi, Alternatif Satış Kanallarının oluşturulması ve Ekip yönetimi alanında projeler yönetmiştir."İleri Satış Teknikleri, 4 Adımda Satış, Başarılı Satışın Sırları ve Dönme Dolap" kitaplarının yazarıdır. Satış alanında ilk olan ”4 Adımda Satış’’ sesli kitabını yayınlamıştır ve binlerce telefonda sesli kitap uygulaması kullanılmaktadır. Teknolojiyi üst seviyede kullanan Ümit ÜNKER aynı zamanda birden fazla e-kitap yayınlamış 100.000 ‘den fazla okuma almıştır.

15 yıl Tiyatro sanatıyla yakından ilgilenen Ümit ÜNKER, bu alanda Oyunculuk, Sahne Tasarımcılığı ve Yönetmenlik denemelerinde de bulunmuştur. En iyi yönetmen, En iyi Aktör ve En iyi Dekor tasarımı ödüllerine sahiptir. Ünker son olarak Çocuklar Duymasın’ın kadrosuna oyuncu olarak katıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çağla Şikel affetmedi

Şok kavga... Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı

İkizler 1 yaşında

O iddialara yanıt verdi: İspatım ikizim