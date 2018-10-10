Çocuklar Duymasın'ın Girişimci Ümit'i Ümit Ünker kimdir?
Satış Eğitmeni ve Danışman Ümit Ünker, ekranların uzun soluklu fenomen aile dizisi Çocuklar Duymasın’ın kadrosuna katıldı. Sevilen dizide 'Girişimci Ümit' olarak izleyici karşısına çıkan Ümit Ünker'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Çocuklar Duymasın'ın Girişimci Ümit'i Ümit Ünker kimdir?
"Değer Odaklı Satış" kitabının yazarı olan Ümit Ünker, "Girişimci Ümit”" karakteri ile Çocuklar Duymasın dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide, Havuç ve Meto’nun en yakın arkadaşı olan Ümit, teknoloji odaklı yeni iş girişimleri ile diziseverlerle buluşacak. İşte, Ümit Ünker hakkında detaylar...
Yeni Yüzyıl Üniversitesi “İletişim Yönetimi Yüksek Lisansı” programında akademik öğrenimini tamamlamıştır. Ayrıca Özyeğin Üniversitesi “Girişimcilik Yüksek Lisansı” programında da özel öğrencidir. Ümit ÜNKER Profesyonel kariyerini Telekomünikasyon sektörünün devi olan özel bir firmada “Türkiye Saha Satış Genel Yönetmeni” olarak devam ettirmiştir. Ayrıca Türkiye’nin en büyük GSM operatöründe “Zincir Mağazalar Türkiye Saha Satış Müdürü” ve Kurumsal Saha Satış Yönetimi alanlarında da yönetici olarak iş yaşantısında deneyimler kazanmıştır.
B2C & B2B alanlarında Uzman ve Yönetim kadrosunda yer alan Ümit ÜNKER Satış, Satış Yönetimi, Alternatif Satış Kanallarının oluşturulması ve Ekip yönetimi alanında projeler yönetmiştir."İleri Satış Teknikleri, 4 Adımda Satış, Başarılı Satışın Sırları ve Dönme Dolap" kitaplarının yazarıdır. Satış alanında ilk olan ”4 Adımda Satış’’ sesli kitabını yayınlamıştır ve binlerce telefonda sesli kitap uygulaması kullanılmaktadır. Teknolojiyi üst seviyede kullanan Ümit ÜNKER aynı zamanda birden fazla e-kitap yayınlamış 100.000 ‘den fazla okuma almıştır.
15 yıl Tiyatro sanatıyla yakından ilgilenen Ümit ÜNKER, bu alanda Oyunculuk, Sahne Tasarımcılığı ve Yönetmenlik denemelerinde de bulunmuştur. En iyi yönetmen, En iyi Aktör ve En iyi Dekor tasarımı ödüllerine sahiptir. Ünker son olarak Çocuklar Duymasın’ın kadrosuna oyuncu olarak katıldı.
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