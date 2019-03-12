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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
12.03.2019 - 20:06, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın'ın 72. bölüm fragmanları yayınlandı! Meltem'den şoke eden ayrılık kararı

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Çocuklar Duymasın'ın 72. bölüm fragmanları yayınlandı! Meltem'den şoke eden ayrılık kararı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın 72. yeni bölüm fragmanları izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde, Meltem'in Haluk'tan ayrılma kararı şok etkisi yaratacak. Haluk’a karşı aşkının bittiğini söyleyen Meltem gemileri yakacak. Peki, Çocuklar Duymasın yeni bölümde başka neler olacak? Çocuklar Duymasın 72. bölüm fragmanlarında neler var?

Çocuklar Duymasın yeni bölümleriyle çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. İlgiyle izlenen dizi Çocuklar Duymasın'ın yayınlanan 72. bölüm fragmanları izleyicilere önemli ipuçları veriyor.  İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanları ve 72. yeni bölüme dair bazı detaylar...

Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan gibi önemli isimlerin yer aldığı bir televizyon klasiği Çocuklar Duymasın'ın 13 Mart Çarşamba akşamı ekranlara gelecek 72. bölümünde;

Gece ile buluşmaya giden Meltem, hayatı boyunca unutamayacağı kötü bir olay yaşar. Bunun üzerine eve çok kötü bir durumda gelen Meltem, başta Haluk olmak üzere hayatındaki herkesle arasına mesafe koyar, hiç kimseyle konuşmaz. Meltem ve Gece arasında geçen konuşma büyük bir merak konusudur.

Haluk, Meltem’deki garipliği fark edip konuşmaya çalışınca, hiç beklemediği bir tepki ile karşı karşıya kalır. Meltem, Haluk’tan boşanmak istediğini ve artık onu sevmediğini söyler. Defalarca boşanma aşamasına gelen ama aralarındaki büyük aşk sayesinde evlilikleri yıkılmayan Haluk ve Meltem, bu sefer dönülmez bir yola girmiştir.

Haluk’a karşı aşkının bittiğini söyleyen Meltem gemileri yakmıştır artık geri adım atmaz. Taş Fırın Haluk da kendisini sevmeyen biriyle daha fazla evli kalmak istemediği için boşanma konusunda Meltem’le aynı fikirde olur.

Haluk ve Meltem bu sefer gerçekten boşanma yoluna girer ve bu yoldan geri dönüş yoktur. Haluk ve Meltem için, beraber oldukları eski mutlu günlere dönmek artık imkansızdır.

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