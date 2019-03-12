Çocuklar Duymasın'ın 72. bölüm fragmanları yayınlandı! Meltem'den şoke eden ayrılık kararı
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın 72. yeni bölüm fragmanları izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde, Meltem'in Haluk'tan ayrılma kararı şok etkisi yaratacak. Haluk’a karşı aşkının bittiğini söyleyen Meltem gemileri yakacak. Peki, Çocuklar Duymasın yeni bölümde başka neler olacak? Çocuklar Duymasın 72. bölüm fragmanlarında neler var?
Çocuklar Duymasın yeni bölümleriyle çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. İlgiyle izlenen dizi Çocuklar Duymasın'ın yayınlanan 72. bölüm fragmanları izleyicilere önemli ipuçları veriyor. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanları ve 72. yeni bölüme dair bazı detaylar...
Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan gibi önemli isimlerin yer aldığı bir televizyon klasiği Çocuklar Duymasın'ın 13 Mart Çarşamba akşamı ekranlara gelecek 72. bölümünde;
Gece ile buluşmaya giden Meltem, hayatı boyunca unutamayacağı kötü bir olay yaşar. Bunun üzerine eve çok kötü bir durumda gelen Meltem, başta Haluk olmak üzere hayatındaki herkesle arasına mesafe koyar, hiç kimseyle konuşmaz. Meltem ve Gece arasında geçen konuşma büyük bir merak konusudur.
Haluk, Meltem’deki garipliği fark edip konuşmaya çalışınca, hiç beklemediği bir tepki ile karşı karşıya kalır. Meltem, Haluk’tan boşanmak istediğini ve artık onu sevmediğini söyler. Defalarca boşanma aşamasına gelen ama aralarındaki büyük aşk sayesinde evlilikleri yıkılmayan Haluk ve Meltem, bu sefer dönülmez bir yola girmiştir.
Haluk’a karşı aşkının bittiğini söyleyen Meltem gemileri yakmıştır artık geri adım atmaz. Taş Fırın Haluk da kendisini sevmeyen biriyle daha fazla evli kalmak istemediği için boşanma konusunda Meltem’le aynı fikirde olur.
Haluk ve Meltem bu sefer gerçekten boşanma yoluna girer ve bu yoldan geri dönüş yoktur. Haluk ve Meltem için, beraber oldukları eski mutlu günlere dönmek artık imkansızdır.
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