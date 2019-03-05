Çocuklar Duymasın'ın 71. bölümünde 'Gece' sürprizi!
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın 71. yeni bölüm fragmanları izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin haftaki bölümünde Gece, kendisini Meltem’in arkadaşı olarak tanıtıp eve gelecek. Peki, Çocuklar Duymasın yeni bölümde başka neler olacak? Çocuklar Duymasın 71. bölüm fragmanlarında neler var?
Çocuklar Duymasın yeni bölümleriyle çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. İlgiyle izlenen dizi Çocuklar Duymasın'ın yayınlanan 71. bölüm fragmanları izleyicilere önemli ipuçları veriyor. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanları ve 71. yeni bölüme dair bazı detaylar...
Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan gibi önemli isimlerin yer aldığı bir televizyon klasiği Çocuklar Duymasın'ın 6 Mart Çarşamba akşamı ekranlara gelecek 71. bölümünde;
Gece, kendisini Meltem’in arkadaşı olarak tanıtıp eve gelmiştir. Taş Fırın Haluk ve Emine, Meltem’in arkadaşı olan ve çok iyi niyetli gözüken Gece’ye son derece misafirperver davranır. Meltem, Zeynep’le birlikte eve geldiğinde karşısında Gece’yi görünce büyük bir şok yaşar. Uzun bir süredir onu tehdit eden kişi şimdi karşısındadır! Hem de en sevdiklerinin yanı başında!
Gece kimdir? Haluk ve Meltem’den ne istemektedir? En önemlisi de Meltem, Gece’yi evde görünce ne yapacaktır? Öte yandan Dominant Gönül ve Zero, Tuna’nın hayatında da hiç beklenmedik bir gelişme yaşanır. Tuna iş görüşmesi yapmak üzere Işıl adında bir kadınla buluşmaya gider. Işıl o kadar güzeldir ki, karısına büyük bir sadakatle bağlı olan Zero, Tuna’nın bile aklını karıştırır.
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