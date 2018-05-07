Çocuklar Duymasın'ın 40. bölümünde Anneler Günü heyecanı!
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın 40. yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. İlgiyle izlenen dizi Çocuklar Duymasın'ın 40. bölüm fragmanı son bölümün ekranlara gelmesinin hemen ardından yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Anneler Günü teması işleniyor ve duygusal dakikalar yaşanıyor. Peki, Çocuklar Duymasın yeni bölümde başka neler olacak? Çocuklar Duymasın 40. bölüm fragmanında neler var?
Çocuklar Duymasın yeni bölümleriyle Pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sevilen dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından, 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme dair önemli ipuçları veren fragman, diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Dizinin yayınlanacak yeni bölümünde, Haluk kolları sıvıyor ve Meltem'e hiç unutamayacağı bir Anneler Günü sürprizi hazırlıyor. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı ve 40. yeni bölüme dair bazı detaylar...
ÇOCUKLAR DUYMASIN 40. BÖLÜM FRAGMANI
Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan gibi önemli isimlerin yer aldığı bir televizyon klasiği Çocuklar Duymasın'ın 13 Mayıs Pazar akşamı ekranlara gelecek 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın'ın bu haftaki bölümünde, Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla Emine, Haluk'u uyarıyor! Meltem'in, Haluk'tan sürpriz bekleyeceğini söylüyor. Bunu duyan Haluk ise kolları sıvıyor ve Meltem'e hiç unutamayacağı bir sürpriz hazırlıyor. Meltem'in Anneler Günü'nü kutlayan Zeynep ise Meltem'i çok mutlu ediyor ve unutamayacağı bir gün geçirmesini sağlıyor. İşte, Çocuklar Duymasın'ın 40. bölüm fragmanı...
39. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Ekranların fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'ın 6 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde, Haluk ve Meltem’in mühendis olan komşularının şirketi bir robot tasarlamıştır. Bu robotun testlerini yapmak için robotu Haluk ve Meltem’in evine getirirler. Yemek yapabilen, çay getirebilen, evi temizleyebilen bu robot bir anda Emine’nin en büyük düşmanı haline gelir. Emine işsiz kalacağını düşünür, Hüseyin ve Şükrü de bu yüzden robotu imha etmek için eve gelir ve bir birinden komik anlar yaşanır.
Öte yandan, Halukların şirketinde ilk yardım eğitimi verilecektir. Meltem’in ısrarları sonucunda ilk yardım hocası eve gelir. Hep birlikte evde ilk yardım eğitimi alırlarken öyle bir şey olur ki, herkes ne yapacağını şaşırır. Öte yandan Haluk ve Meltem’in hayatında hiç beklenmedik bir gelişme yaşanır.
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