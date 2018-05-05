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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.05.2018 - 17:18, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın'ın 39. bölümünde eve robot hizmetçi geliyor!

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Çocuklar Duymasın'ın 39. bölümünde eve robot hizmetçi geliyor!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın 39. yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. İlgiyle izlenen dizi Çocuklar Duymasın'ın yayınlanan 39. bölüm fragmanı izleyicilere önemli ipuçları veriyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, eve alınan robot hizmetçi ortalığı karıştırıyor, Emine ve Hüseyin ise bu durumdan hiç memnun olmuyor. Peki, Çocuklar Duymasın yeni bölümde başka neler olacak? Çocuklar Duymasın 39. bölüm fragmanında neler var?

Yayınlandığı ilk günden bu yana aynı ilgiyle izlenen fenomen dizi Çocuklar Duymasın, yeni bölümleriyle Pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sevilen dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından, 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 6 Mayıs akşamı yayınlanacak yeni bölümünde, Meltem ve Haluk eve robot hizmetçi alıyor, ev işlerine el atan robot, özellikle Hüseyin'i sinirlendiriyor. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı ve 39. yeni bölüme dair bazı detaylar...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 39. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan gibi önemmli isimlerin yer aldığı bir televizyon klasiği Çocuklar Duymasın'ın 6 Mayıs Pazar akşamı ekranlara gelecek 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın'ın bu haftaki bölümünde, Haluk ve Meltem’in mühendis olan komşularının şirketi bir robot tasarlamıştır. Bu robotun testlerini yapmak için robotu Haluk ve Meltem’in evine getirirler. Yemek yapabilen, çay getirebilen, evi temizleyebilen bu robot bir anda Emine’nin en büyük düşmanı haline gelir. Emine işsiz kalacağını düşünür, Hüseyin ve Şükrü de bu yüzden robotu imha etmek için eve gelir ve bir birinden komik anlar yaşanır.

Öte yandan, Halukların şirketinde ilk yardım eğitimi verilecektir. Meltem’in ısrarları sonucunda ilk yardım hocası eve gelir. Hep birlikte evde ilk yardım eğitimi alırlarken öyle bir şey olur ki, herkes ne yapacağını şaşırır. Öte yandan Haluk ve Meltem’in hayatında hiç beklenmedik bir gelişme yaşanır.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ekranların bir numaralı aile dizisi Çocuklar Duymasın'ın geçen hafta yayınlanan 38. bölümünde, Meltem’in çok yakın bir arkadaşı, köpeğini birkaç saatliğine Meltem’e emanet eder. Arkadaşı köpeğine çok düşkün olduğu için, Meltem de köpeğe çok hassas davranır. Ancak köpeği Haluk’un gezdirmesine izin veren Meltem, başına geleceklerden habersizdir!

Haluk, köpeği elinden kaçırır. Taş Fırın Haluk bu durumu bir süre Meltem’den saklar. Herkes köpeği arar ama kimse bulamaz, sahibi köpeği almak için geldiğinde köpek hala ortada yoktur. Öte yandan Haluk’un yaptığı bir paylaşım, yakın çevresinde olay olur. Tüm takipçileri Haluk’un yaptığı paylaşımı konuşmaktadır. Birçok kişi Haluk’a kızarken, Meltem ise çok şaşkındır.

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