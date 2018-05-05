Çocuklar Duymasın'ın 39. bölümünde eve robot hizmetçi geliyor!

Yayınlandığı ilk günden bu yana aynı ilgiyle izlenen fenomen dizi Çocuklar Duymasın, yeni bölümleriyle Pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sevilen dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından, 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 6 Mayıs akşamı yayınlanacak yeni bölümünde, Meltem ve Haluk eve robot hizmetçi alıyor, ev işlerine el atan robot, özellikle Hüseyin'i sinirlendiriyor. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı ve 39. yeni bölüme dair bazı detaylar...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 39. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan gibi önemmli isimlerin yer aldığı bir televizyon klasiği Çocuklar Duymasın'ın 6 Mayıs Pazar akşamı ekranlara gelecek 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın'ın bu haftaki bölümünde, Haluk ve Meltem’in mühendis olan komşularının şirketi bir robot tasarlamıştır. Bu robotun testlerini yapmak için robotu Haluk ve Meltem’in evine getirirler. Yemek yapabilen, çay getirebilen, evi temizleyebilen bu robot bir anda Emine’nin en büyük düşmanı haline gelir. Emine işsiz kalacağını düşünür, Hüseyin ve Şükrü de bu yüzden robotu imha etmek için eve gelir ve bir birinden komik anlar yaşanır.

Öte yandan, Halukların şirketinde ilk yardım eğitimi verilecektir. Meltem’in ısrarları sonucunda ilk yardım hocası eve gelir. Hep birlikte evde ilk yardım eğitimi alırlarken öyle bir şey olur ki, herkes ne yapacağını şaşırır. Öte yandan Haluk ve Meltem’in hayatında hiç beklenmedik bir gelişme yaşanır.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ekranların bir numaralı aile dizisi Çocuklar Duymasın'ın geçen hafta yayınlanan 38. bölümünde, Meltem’in çok yakın bir arkadaşı, köpeğini birkaç saatliğine Meltem’e emanet eder. Arkadaşı köpeğine çok düşkün olduğu için, Meltem de köpeğe çok hassas davranır. Ancak köpeği Haluk’un gezdirmesine izin veren Meltem, başına geleceklerden habersizdir!

Haluk, köpeği elinden kaçırır. Taş Fırın Haluk bu durumu bir süre Meltem’den saklar. Herkes köpeği arar ama kimse bulamaz, sahibi köpeği almak için geldiğinde köpek hala ortada yoktur. Öte yandan Haluk’un yaptığı bir paylaşım, yakın çevresinde olay olur. Tüm takipçileri Haluk’un yaptığı paylaşımı konuşmaktadır. Birçok kişi Haluk’a kızarken, Meltem ise çok şaşkındır.