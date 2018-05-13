Çocuklar Duymasın’dan Anneler Günü’ne özel klip!
Kanal D’nin, başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ Atacan’ın paylaştığı sevilen dizisi Çocuklar Duymasın’ın yeni bölümü bu hafta anneler gününde ekrana geliyor.
Çocuklar Duymasın, anneler günü için dizinin annelerinin ve çocuklarının yer aldığı bir klip hazırladı. Sözü ve müziği Burcu Güven’e ait olan anneler gününe özel şarkının vokallerinde sevilen oyuncu Baran Erdoğan da yer alıyor.
Çocuklar Duymasın, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!
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