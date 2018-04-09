Çocuklar Duymasın'da Gönül öldü mü? Gerçek işte böyle ortaya çıktı
Kanal D'nin büyük izleyici kitlesine sahip dizisi Çocuklar Duymasın'da, Gönül karakterinin ölüyor gibi gösterilmesi geçen hafta olay yaratmış, sevilen karakterin gerçekten ölüp ölmeyeceği merak konusu olmuştu. Bu gelişmelerin ardınan bu hafta yayınlanan bölümde gerçek ortaya çıktı. Peki Gönül öldü mü? İşte merak edilen o gelişme
Kanal D'nin pazar akşamları ilgiyle takip edilen dizisi Çocuklar Duymasın'da Gönül'ün ölüm haberi herkesi şoke ediyor! Dominant Teyze rolüyle herkesin beğenisini kazanan ve oyunculuğu ile de göz dolduran Zeyno Günenç'in dizideki ölümü herkesi tedirgin etti. Çocuklar Duymasın son bölümde Tuna ile hayal ettiği tatile çıkmak isteyen Gönül, Tuna'dan beklediği haberi alamamış ve çok sinirlenmişti. Gönül'ün istediği tatili satın almak için ayırdığı parayı eski eşi Özlem'e borç verince olanlar olmuştu.
Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı ise yayınlandığı andan itibaren büyük yankı uyandırdı. Çocuklar Duymasın 35. Bölüm fragmanında Gönül'le ilgili gelen kötü haber herkesi yerle bir ediyor. Bir anda rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Gönül'ün ölüm haberi geliyor. Bir anda büyük bir şok giren Tuna, bir türlü bu haberi kabullenemiyor. Gönül'ün ölüm haberi kısa sürede yayılırken, hiç kimse onun ölüm haberine inanamıyor.
Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında yayınlanan bu görüntüler bir anda bir çok soruyu da akıllara getirdi. Gönül gerçekten öldü mü? Gönül'ün ölümüne sebep olan şey ne? Çocuklar Duymasın'da bu hafta neler olacak? Tuna, Gönül'ün ölümünden sonra ne yapacak? Gönül'ün ölüm haberi gerçek mi?
Zeyno Günenç (Gönül) kimdir?
Zeyno Günenç, 22 Haziran 1967 tarihinde İzmit'te doğmuştur. Mimar SinanÜniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu, burada 3 yıl görev yaptıktan sonra istifa ederek Kanada Vancouver'a gitti ve bir yıl tiyatro eğitimi aldı.
Radyo Tek (Londra), Power Fm, Radio XL gibi birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak görev yaptı. Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşlerle "Üç Salakşörler" adlı kabare oyunda görev aldı. 3 sene Türkiye'nin birçok yerini turne ile gezdi. Daha sonra Tiyatrokare topluluğunda çalıştı.
Esas tanınması "Çocuklar Duymasın" adlı dizideki "Dominant Teyze Gönül" karakteriyle oldu.
Rol aldığı film ve dizileri :
2010 - 2013 - Çocuklar Duymasın (Dominant Teyze Gönül) (TV Dizisi)
2009 - 2011 - Geniş Aile (Nadide) (TV Dizisi)
2008 - Paramparça Aşklar (TV Dizisi)
2007 - Hayat Apartmanı (Feride) (TV Dizisi)
2008 - Doktorlar (Zuhal) (TV Dizisi)
2005 - Keloğlan Kara Prens'e Karşı (Devriye) (Sinema Filmi)
2004 - Çocuklar Ne Olacak (Dominant Teyze Gönül) (TV Dizisi)
2002 - 2004 - Çocuklar Duymasın (Dominant Teyze Gönül) (TV Dizisi)
2002 - En Son Babalar Duyar (Dominant Teyze Gönül) (TV Dizisi)
2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Hürmet) (TV Dizisi)
1988 - Kuşlu Çorap (TV Filmi)
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