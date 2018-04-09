Çocuklar Duymasın'da Gönül öldü mü? Gerçek işte böyle ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriÇocuklar Duymasın'da Gönül öldü mü? Gerçek işte böyle ortaya çıktı
GeriTelevizyon Çocuklar Duymasın'da Gönül öldü mü? Gerçek işte böyle ortaya çıktı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
09.04.2018 - 08:13, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın'da Gönül öldü mü? Gerçek işte böyle ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kanal D'nin büyük izleyici kitlesine sahip dizisi Çocuklar Duymasın'da, Gönül karakterinin ölüyor gibi gösterilmesi geçen hafta olay yaratmış, sevilen karakterin gerçekten ölüp ölmeyeceği merak konusu olmuştu. Bu gelişmelerin ardınan bu hafta yayınlanan bölümde gerçek ortaya çıktı. Peki Gönül öldü mü? İşte merak edilen o gelişme

Kanal D'nin pazar akşamları ilgiyle takip edilen dizisi Çocuklar Duymasın'da Gönül'ün ölüm haberi herkesi şoke ediyor! Dominant Teyze rolüyle herkesin beğenisini kazanan ve oyunculuğu ile de göz dolduran Zeyno Günenç'in dizideki ölümü herkesi tedirgin etti. Çocuklar Duymasın son bölümde Tuna ile hayal ettiği tatile çıkmak isteyen Gönül, Tuna'dan beklediği haberi alamamış ve çok sinirlenmişti. Gönül'ün istediği tatili satın almak için ayırdığı parayı eski eşi Özlem'e borç verince olanlar olmuştu.

Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı ise yayınlandığı andan itibaren büyük yankı uyandırdı. Çocuklar Duymasın 35. Bölüm fragmanında Gönül'le ilgili gelen kötü haber herkesi yerle bir ediyor. Bir anda rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Gönül'ün ölüm haberi geliyor. Bir anda büyük bir şok giren Tuna, bir türlü bu haberi kabullenemiyor. Gönül'ün ölüm haberi kısa sürede yayılırken, hiç kimse onun ölüm haberine inanamıyor.

Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında yayınlanan bu görüntüler bir anda bir çok soruyu da akıllara getirdi. Gönül gerçekten öldü mü? Gönül'ün ölümüne sebep olan şey ne? Çocuklar Duymasın'da bu hafta neler olacak? Tuna, Gönül'ün ölümünden sonra ne yapacak? Gönül'ün ölüm haberi gerçek mi?

Zeyno Günenç (Gönül) kimdir?

Zeyno Günenç, 22 Haziran 1967 tarihinde İzmit'te doğmuştur. Mimar SinanÜniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu, burada 3 yıl görev yaptıktan sonra istifa ederek Kanada Vancouver'a gitti ve bir yıl tiyatro eğitimi aldı.
Radyo Tek (Londra), Power Fm, Radio XL gibi birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak görev yaptı. Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşlerle "Üç Salakşörler" adlı kabare oyunda görev aldı. 3 sene Türkiye'nin birçok yerini turne ile gezdi. Daha sonra Tiyatrokare topluluğunda çalıştı.

Esas tanınması "Çocuklar Duymasın" adlı dizideki "Dominant Teyze Gönül" karakteriyle oldu.

Rol aldığı film ve dizileri :

2010 - 2013 - Çocuklar Duymasın (Dominant Teyze Gönül) (TV Dizisi)
2009 - 2011 - Geniş Aile (Nadide) (TV Dizisi)
2008 - Paramparça Aşklar (TV Dizisi)
2007 - Hayat Apartmanı (Feride) (TV Dizisi)
2008 - Doktorlar (Zuhal) (TV Dizisi)
2005 - Keloğlan Kara Prens'e Karşı (Devriye) (Sinema Filmi)
2004 - Çocuklar Ne Olacak (Dominant Teyze Gönül) (TV Dizisi)
2002 - 2004 - Çocuklar Duymasın (Dominant Teyze Gönül) (TV Dizisi)
2002 - En Son Babalar Duyar (Dominant Teyze Gönül) (TV Dizisi)
2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Hürmet) (TV Dizisi)
1988 - Kuşlu Çorap (TV Filmi)

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erkekler bazen çok güzel özür diler: Affedilmek için yazılmış 6 kült parça

'Bas gaza sevgilim'

Özcan Deniz çok heyecanlı: Kuzey'e 1 ay kaldı

'Avantgarde' kimdir; neye denir?