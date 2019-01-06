Çocuklar Duymasın'a iki yeni isim
Kanal D'nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın kadrosuna iki ünlü isim katıldı.
Başrollerini Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Atacan, Zeyno Günenç Kanert ve Volkan Severcan'ın paylaştıkları dizisinin oyuncu kadrosuna Doğa Konakoğlu ve Ufuk Meriç dahil oldu.
Dizinin yapımcısı Birol Güven, bu haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:
Ara tranfer döneminde #ÇocuklarDuymasın bombayı patlattı! Doğa Konakoğlu ve Ufuk Meriç ile her konuda anlaştığını borsaya bildirdi. Borsa da; “YAKIŞIR” dedi.
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