Çocuklar Duymasın'ın o sahneleri büyük ilgi gördü
Kanal D’nin fenomen dizisi “Çocuklar Duymasın” her Çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.
Yapımcılığını Birol Güven’in yaptığı dizi yeni karakterleri ile olduğu kadar eğlenceli Karadeniz sahneleri ile de büyük beğeni kazanıyor.
Havuç’un müstakbel eşi Simay ve ailesinin, Meltem Haluk ve dizinin diğer karakterleri ile yaşadığı samimi diyaloglar izleyiciden tam not alıyor.
Çocuklar Duymasın her Çarşamba yeni bölümleri ile Kanal D’de.
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