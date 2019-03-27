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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
27.03.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak?

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Çocuklar Duymasın yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının sevilen aile dizisi Çocuklar Duymasın’ın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Diziyi yayın akışında göremeyen izleyiciler, ‘Çocuklar Duymasın yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm tarihi ve kısa bir özeti…

Çocuklar Duymasın yeni gününde yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor!. Çocuklar Duymasın 74. Bölüm Fragmanlarıyla yeni yayın gününü paylaştı. Televizyonun en sevilen ailelerinden Meltem ve Haluk’un yeni hikayeleri, Gönül ve Tuna’nın komik anları, çocukların eğlenceli serüvenleri artık perşembe günleri ekrana yansıyacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında Gece ve Tutku, Haluk'tan sonra şimdi de Zeynep'i Meltem'den ayırmaya karar veriyor. Günden güne daha da tehlikeli hamleler yapan Tutku, durmak bilmiyor. Haluk ve Meltem'in boşanma kararından sonra sıra Zeynep'e geliyor. Bir anda Zeynep'in ortadan kaybolması büyük bir paniğe neden oluyor. Meltem ve Haluk bu sebepten daha da geriliyor. Gece ise aniden Meltem'in evine geliyor ve Havuç'un karşısına çıkıyor.
Meltem, Gece'nin ailesinden uzak durmasını söylüyor ancak bu işin diğer ucundaki ismin Tutku olduğunu bilmiyor... Peki Zeynep'i Tutku'mu kaçırdı?
Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle Perşembe 19.45'te Kanal D'de!

 

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