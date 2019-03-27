Çocuklar Duymasın yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Kanal D ekranlarının sevilen aile dizisi Çocuklar Duymasın’ın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Diziyi yayın akışında göremeyen izleyiciler, ‘Çocuklar Duymasın yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, Çocuklar Duymasın yeni bölüm tarihi ve kısa bir özeti…
Çocuklar Duymasın yeni gününde yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor!. Çocuklar Duymasın 74. Bölüm Fragmanlarıyla yeni yayın gününü paylaştı. Televizyonun en sevilen ailelerinden Meltem ve Haluk’un yeni hikayeleri, Gönül ve Tuna’nın komik anları, çocukların eğlenceli serüvenleri artık perşembe günleri ekrana yansıyacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında Gece ve Tutku, Haluk'tan sonra şimdi de Zeynep'i Meltem'den ayırmaya karar veriyor. Günden güne daha da tehlikeli hamleler yapan Tutku, durmak bilmiyor. Haluk ve Meltem'in boşanma kararından sonra sıra Zeynep'e geliyor. Bir anda Zeynep'in ortadan kaybolması büyük bir paniğe neden oluyor. Meltem ve Haluk bu sebepten daha da geriliyor. Gece ise aniden Meltem'in evine geliyor ve Havuç'un karşısına çıkıyor.
Meltem, Gece'nin ailesinden uzak durmasını söylüyor ancak bu işin diğer ucundaki ismin Tutku olduğunu bilmiyor... Peki Zeynep'i Tutku'mu kaçırdı?
Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle Perşembe 19.45'te Kanal D'de!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle