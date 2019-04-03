Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Haluk ve Meltem vedalaşıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriÇocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Haluk ve Meltem vedalaşıyor
GeriTelevizyon Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Haluk ve Meltem vedalaşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
03.04.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Haluk ve Meltem vedalaşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Haluk ve Meltem vedalaşıyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yeni günü ile izleyicileri ekran başına toplamaya devam eden Çocuklar Duymasın'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çocuklar Duymasın'ın 4 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak 75. bölüm fragmanı yayınlandı. Yarın akşam izleyici ile buluşacak dizide, Haluk ve Meltem boşanmanın ardından vedalaşıyor ve yeni hayatlarına buruk başlıyorlar. Peki Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde başka neler olacak?

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Atacan, Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Ferdi Akarnur, Melek Şahin gibi oyuncuların yer aldığı ve her hafta bazen güldüren zaman zaman da hüzünlendiren Çocuklar Duymasın, yeni bölümü ile 4 Nisan'da Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizinin yarın akşam ekranlara gelecek olan bölümü seyircilere hüzünlü anlar yaşatacak. Haluk, boşanmanın verdiği hüznün kendisinde yarattığı etki ile Meltem'e duygusal bir konuşma yapıyor. Meltem, onu gözyaşları ile dinliyor. İşte Çocuklar duymasın'ın yayınlanan 75. bölüm fragmanına dair ipuçları...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haluk, boşanmanın verdiği hüznün kendisinde yarattığı etki ile Meltem'e duygusal bir konuşma yapıyor. Meltem, onu gözyaşları ile dinliyor. İkili uzun evliliklerinin bitmesini yüreklerini burkan bir olgunlukla karşılıyor. Artık, onların yeni hayatları ve yeni maceraları başlıyor. Bu arada Tuna, Işıl'dan kendisine gelen mesajlarla korkulu anların içine düşüyor. Gönül'e yakalanma riskinin kendisi için ne anlama geldiğini bilen Tuna, en yakın arkadaşı Haluk'a danışıyor.

Havuç ve Simay’ın düğünü yaklaşırken, düğün hazırlıkları da son hız devam etmektedir. Havuç ve Simay nikah şekerlerini ailecek hazırlamak isteyince, Taş Fırın Haluk kaçacak delik arar. Ancak sonunda ısrarlara dayanamaz ve hep beraber nikah şekeri hazırlamaya başlarlar.
Bu hazırlık Taş Fırın Haluk’un başına bela olur, birbirinden eğlenceli anlar yaşanır.

Öte yandan Tuna, Işıl’dan gelen güzel mesajlarla şoke olur. Bir yandan da Haluk, Meltem, Gönül ve Işıl’a vereceği saksafon konseri için de heyecanlı olan Tuna, aldığı mesajlardan sonra Işıl’a nasıl davranacaktır? O güzel mesajlar gerçekten Işıl’dan mı gelmektedir?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çocuklar Duymasın'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan 74. bölümünde şunlar yaşanmıştı;

Günden güne daha da tehlikeli hamleler yapan Tutku, durmak bilmiyor. Haluk ve Meltem'in boşanma kararından sonra sıra Zeynep'e geliyor. Bir anda Zeynep'in ortadan kaybolması büyük bir paniğe neden oluyor. Meltem ve Haluk bu sebepten daha da geriliyor. Gece ise aniden Meltem'in evine geliyor ve Havuç'un karşısına çıkıyor.
Meltem, Gece'nin ailesinden uzak durmasını söylüyor ancak bu işin diğer ucundaki ismin Tutku olduğunu bilmiyor... Peki Zeynep'i Tutku'mu kaçırdı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bizim de saçlarımız uzayacak herhalde

"İyi ki seninim, iyi ki benimsin"

"Bu durumu kaldırmak herkesin harcı değil" El ele ilk fotoğraf

Yavuz Bingöl korkuttu! İşte son durumu...