Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Haluk ve Meltem vedalaşıyor

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Atacan, Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Ferdi Akarnur, Melek Şahin gibi oyuncuların yer aldığı ve her hafta bazen güldüren zaman zaman da hüzünlendiren Çocuklar Duymasın, yeni bölümü ile 4 Nisan'da Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizinin yarın akşam ekranlara gelecek olan bölümü seyircilere hüzünlü anlar yaşatacak. Haluk, boşanmanın verdiği hüznün kendisinde yarattığı etki ile Meltem'e duygusal bir konuşma yapıyor. Meltem, onu gözyaşları ile dinliyor. İşte Çocuklar duymasın'ın yayınlanan 75. bölüm fragmanına dair ipuçları...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haluk, boşanmanın verdiği hüznün kendisinde yarattığı etki ile Meltem'e duygusal bir konuşma yapıyor. Meltem, onu gözyaşları ile dinliyor. İkili uzun evliliklerinin bitmesini yüreklerini burkan bir olgunlukla karşılıyor. Artık, onların yeni hayatları ve yeni maceraları başlıyor. Bu arada Tuna, Işıl'dan kendisine gelen mesajlarla korkulu anların içine düşüyor. Gönül'e yakalanma riskinin kendisi için ne anlama geldiğini bilen Tuna, en yakın arkadaşı Haluk'a danışıyor.

Havuç ve Simay’ın düğünü yaklaşırken, düğün hazırlıkları da son hız devam etmektedir. Havuç ve Simay nikah şekerlerini ailecek hazırlamak isteyince, Taş Fırın Haluk kaçacak delik arar. Ancak sonunda ısrarlara dayanamaz ve hep beraber nikah şekeri hazırlamaya başlarlar.

Bu hazırlık Taş Fırın Haluk’un başına bela olur, birbirinden eğlenceli anlar yaşanır.

Öte yandan Tuna, Işıl’dan gelen güzel mesajlarla şoke olur. Bir yandan da Haluk, Meltem, Gönül ve Işıl’a vereceği saksafon konseri için de heyecanlı olan Tuna, aldığı mesajlardan sonra Işıl’a nasıl davranacaktır? O güzel mesajlar gerçekten Işıl’dan mı gelmektedir?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çocuklar Duymasın'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan 74. bölümünde şunlar yaşanmıştı;

Günden güne daha da tehlikeli hamleler yapan Tutku, durmak bilmiyor. Haluk ve Meltem'in boşanma kararından sonra sıra Zeynep'e geliyor. Bir anda Zeynep'in ortadan kaybolması büyük bir paniğe neden oluyor. Meltem ve Haluk bu sebepten daha da geriliyor. Gece ise aniden Meltem'in evine geliyor ve Havuç'un karşısına çıkıyor.

Meltem, Gece'nin ailesinden uzak durmasını söylüyor ancak bu işin diğer ucundaki ismin Tutku olduğunu bilmiyor... Peki Zeynep'i Tutku'mu kaçırdı?