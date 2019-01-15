Çocuklar Duymasın yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?
Çocuklar Duymasın dizisi bu hafta yayınlanacak mı sorusunun yanıtı, heyecan dolu dizinin takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Kanal D ekranlarının efsanevi dizisi Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümleri merak ediliyor. Peki, Çocuklar Duymasın yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?
Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölümüyle ilgili tarih araştırmaları diziseverler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarının izleyicilerine kahkaha tufanı yaşatan dizisi Çocuklar Duymasın'ın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Çocuklar Duymasın yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?
Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer alıyor. Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölümünün 23 Ocak Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Taş Fırın Haluk ve Meltem, yılbaşını Gönül ve Tuna’nın davetiyle onların evinde kutlamaya karar verir. Yılbaşı akşamı ev sahipliği yapacak Gönül ve Tuna hemen parti organizasyonuna başlar. Bunu duyan Sultan ve Rıza da hemen rakip bir yılbaşı partisi organize eder. Sultan ve Rıza, Haluk ve Meltem’in kendi yılbaşı partilerine gelmesini istemektedir. Ama Haluk ve Meltem, Gönül ve Tuna’ya söz verdiği için ortalık karışır. Gönül ve Tuna da, Sultan ve Rıza da Haluk ve Meltem’i paylaşamaz. Haluk ve Meltem yılbaşı akşamı boyunca türlü bahanelerle iki ev arasında mekik dokur.
Yılbaşı akşamı her iki evde de çok büyük eğlenceler vardır. Bu rekabet, her iki evde de eğlencenin doruklara ulaşmasına neden olur. Davetliler Gönül ve Tuna’nın evinde Suzan Kardeş şarkılarıyla eğlenirken, Sultan ve Rıza’nın evinde de Ankaralı Coşkun fırtınası esmektedir. Öte yandan Sinan Yılmaz ve kolbastı ekibi ile Ezgi Eyüboğlu en güzel şarkılarıyla yılbaşı gecesine renk katarken, horon ekibi ve fasıl ekibi sayesinde de davetliler bir an olsun yerlerinde oturamaz.
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