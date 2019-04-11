Çocuklar Duymasın sezon finali yapıyor | İşte 76. bölümde yaşanacaklar
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın 76. bölümü 11 Nisan tarihinde sezon finali yapıyor. Dizinin yayınlanacak sezon finali bölümünde Haluk şehri terk edecek ve ona takıntılı şekilde aşık olan Tutku Haluk'un karşısına çıkacak. İşte, Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı ve 76. bölüme ilişkin bazı ipuçları...
Taş Fırın erkeği Haluk ile modern, kariyerinin zirvesinde olan ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem’in evliliklerini konu alan komedi dizisi Çocuklar Duymasın, sezon finali ile sevenlerine kısa bir ayrılık yaşatacak. Yeni bölümde birkaç başarısız girişimden sonra Dominant Gönül’le de iletişim kurmayı başaran Tutku, artık Haluk’un karşısına çıkmak için en doğru zaman olduğunu düşünür Peki Çocuklar Duymasın'ın sezon bölümünde neler olacak? İşte dizinin 76. bölümünde yaşanacaklar.
ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?
Haluk’a takıntılı derecede aşık olan Tutku, Haluk’un çevresindeki herkese kendini yavaş yavaş affettirmeye başlar. Birkaç başarısız girişimden sonra Dominant Gönül’le de iletişim kurmayı başaran Tutku, artık Haluk’un karşısına çıkmak için en doğru zaman olduğunu düşünür. Tutku, Haluk’un şirkette olduğunu öğrenince hiç vakit kaybetmeden yola koyulur.
Haluk ve Tutku’nun karşılaşmalarını istemeyen İrem’in bütün uğraşlarına rağmen Haluk da şirketten ayrılmaz. Haluk ve Tutku karşılaşmasında yaşanacaklar merak konusudur.
Öte yandan Havuç ve Simay’ın düğünü için oturma düzeni yapılması gerekmektedir. Herkes Haluk ve Meltem’in masasında oturmak isteyince ortalık karışır. Yedi yüz kişilik düğünde herkesin oturacağı masayı ayarlamak zaten bir hayli zorken, bir de piste yakın masada oturmak isteyenler çıkınca işler içinden çıkılmaz bir hal alır.
Tuna, Element’in Işıl’a aşık olduğunu bilmeden Element’e taktikler verir. Element Tuna’nın taktikleri sayesinde Işıl’la yakınlaşınca Tuna çıldırır.
Haluk yeni evine taşınacaktır. Herkes taşınma konusunda Haluk’a yardımcı olmaya çalışırken Meltem’in uzak durması başta Gönül olmak üzere herkesi şaşırtır.
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