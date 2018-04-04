Çocuklar Duymasın Gönül gerçekten öldü mü?

Çocuklar Duymasın dizisi fırtınalar estirmeye devam ediyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın, bu haftaki yeni bölüm fragmanında izleyicilerin zihninde bazı soru işaretleri bıraktı. Tuna'nın Gönül'ün hastalığından bahsetmesi ve üzerinden çok zaman geçmeden öldüğünü dile getirmesi, başta Haluk ve Meltem olmak üzere tüm sevenlerini derinden yaraladı. Gönül'ün ölüp ölmediği konusunda soru işaretleri devam ederken gözler pazar günü yayınlanacak bölüme çevrildi.

Birden bire rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı söylenen Gönül'ün ölüp ölmediği önümüzdeki bölümde netleşecek. Peki, Dominant Teyze lakaplı Gönül kimdir? İşte, hayatı hakkında bazı bilgiler;

Gönül, ilk evliliğinden Beton Orçun diye bir oğlu olan ve Zero Tuna’yla ikinci evliliğini yapmış dominant bir kadındır. Gönül ve Tuna’nın evliliğinde, Meltem ve Haluk’un evliliğinin aksine Gönül daha baskındır. Bu evlilikte hiçbir zaman Tuna’nın sözü geçmez. Aynı zamanda Gönül bir TEOG annesidir. Oğlu Orçun ve Tuna’nın kızı Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Gönül’ün şimdiki en büyük problemi Orçun ve Merve’yi internetten koparıp ders çalışmalarını sağlamaktır.

Gönül'ün eşi Tuna ise; Gönül’e büyük bir aşkla bağlıdır, aşırı romantiktir. Gönül’ün ağzından çıkan her şeyi saniyesinde yerine getirir. Bu yüzden zaman zaman Haluk’un dalga konusu olur. Heyecanlı ve panik bir karakter olan Tuna, ne zaman başına üzücü ve gergin bir olay gelse baygınlık geçirir. Tuna’nın bu tür olaylara gösterdiği hassasiyet diğer insanlara göre daha fazla olduğu için eşi ve dostları da bu konuda dikkatli davranır.

Gönül karakterine can veren Zeyno Günenç kimdir;

22 Haziran 1967 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Zeyno Günenç ilkokul ikinci sınıftayken annesinin yönlendirmesiyle bale eğitimi almaya başlamış ve akabinde Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde üç yıl çalıştı. Bu kurumdan istifa edip bir yıllığına Kanada Vancouver'a giderek eğitimini geliştirdi. Yurtdışı da dahil olmak üzere birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak çalıştı. Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşlerle "Üç Salakşörler" adlı oyunla üç yıl süren bir turneye çıkarak Türkiye'nin birçok yerini gezdi. Çocuklar Duymasın adlı dizideki "Dominant Gönül teyze" karakteriyle ünlendi. Okan Bayülgen'le bir evlilik geçiren sanatçı, Tiyatrokare topluluğunda çalıştı. TRT'de yaptığı sabah programından bazı baskılar nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü. 1988 yılından itibaren çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. 2017 yılının Temmuz ayında İsviçreli eski balet Gilles Kaner'la evlendi.