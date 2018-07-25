Çocuklar Duymasın dizisinde Tamer Karadağlı sürprizi!
Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çocuklar Duymasın dizisinin yapımcısı Birol Güven'den herkesi heyecanlandıran paylaşım geldi
Yıllardır ekranların vazgeçilmezlerinden biri olan Çocuklar Duymasın'ın yapımcısı Birol Güven, dizinin yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını Twitter hesabından Tamer Karadağlı'nın fotoğrafıyla duyurdu.
TAMER KARADAĞLI'NIN SÜRPRİZ İMAJI
Birol Güven, paylaşımının altına ''Yeni sezon hazırlıklarına başlıyoruz. Çocuklar Duymasın her zaman olduğu gibi yine çok güncel ve yine çok yeni'' notunu düştü.
Birol Güven, bu paylaşımıyla dizinin yeni sezonda farklı sürprizlerle ekranda olacağının müjdesini vermiş oldu.
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